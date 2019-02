Ces jeunes qui s’engagent pour l’environnement

A peine vingt printemps au compteur et déjà à la tête de leur propre association. Certes, celle-ci, créée dans le cadre de leur cursus à l’Edhec Business School de Nice, revet un caractère éphémère mais, qu’importe, ces étudiants se dévouent corps et âme. Motivés comme jamais à prêcher un message environnemental. Le nom de leur « bébé » ? Water Wildlife Protection. Littéralement, protection de la faune et flore sous-marine. Leurs camarades d’école, eux, ont opté pour d’autres causes : le cancer du sein, les orphelins en Birmanie, le handicap,...