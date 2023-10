Pour leurs emballages biodégradables à base d'algue rouge, deux monégasques lèvent 3,5 millions d'euros

Présents cette semaine au Luxe Pack pour la deuxième année consécutive, FlexSea, une entreprise fondée à Londres par deux Enfants du pays, a empoché une coquette somme de 3,5 millions d’euros pour concrétiser sa soif de progrès en matière d’écoresponsabilité. Basée sur une démarche environnementale, cette société propose un film plastique compostable, élaboré à partir d’algues rouges.

Ces matériaux révolutionnaires sont non seulement entièrement biodégradables dans les environnements marins et terrestres, mais aussi compostables à domicile en seulement 8 à 12 semaines.

À la sueur de leur front, les fondateurs Carlo Fedeli et Thibaut Monfort-Micheo sont parvenus à convaincre des investisseurs en quête d’innovation de prendre part à l’aventure.

Une année durant, ces deux passionnés de ski nautique et de flore marine ont défendu bec et ongles leur procédé, jusqu’à récolter le fruit de leur labeur. Une jolie somme, amorçant une nouvelle ère pour ce brillant duo, et une nouvelle dynamique pour l’industrie du bioplastique.

La mode et la cosmétique comme tremplin

À présent, il est temps de se lancer. Après une longue phase de recherche et développement durant laquelle l’entreprise a peaufiné son produit phare, l’heure est à la commercialisation. Désormais, les deux fondateurs téméraires souhaitent passer à la vitesse supérieure. "Nous ne sommes pas un centre de recherche!", s’amuse Carlo Fedeli, ravi de pouvoir enfin exporter la technologie FlexSea en dehors de ses laboratoires. Avec une première levée de fonds en avril 2022, l’entreprise a pu augmenter ses effectifs et déposer trois brevets.

Grâce aux nouveaux fonds débloqués, les choses s’accélèrent. "Les investisseurs nous ont fait confiance car nous sommes entourés de personnes très qualifiées. Les financeurs se projettent car l’écologie est au cœur des débats", explique l’entrepreneur de 25 ans.

Prochaine étape: s’étendre sur le marché et convaincre les clients. "Nous allons commencer avec les marchés de la cosmétique et de la mode car ils sont premiums et ont des marges importantes. Les sociétés de ce secteur sont prêtes à payer le prix fort et tendent pour beaucoup à se diriger vers une durabilité", remarque le passionné.

L’algue, un marché prometteur en plein essor

Visionnaires ou stratèges, Carlo et Thibaut se sont positionnés sur le bon créneau. "Le marché de l’algue est en constante évolution. Présente en grand nombre au Sud Est de l’Asie, en Inde, et en Afrique de l’Est, sa production va augmenter et son prix diminuer", assure le co-gérant. Pour démocratiser cette nouvelle façon de concevoir le bioplastique à grande échelle, l’ingénieux tandem met du cœur à l’ouvrage.

Cette nouvelle levée de fonds, offre un horizon radieux à FlexSea, pour qui de nouvelles opportunités se profilent. "Nous voulons élargir ce procédé, le but à terme est de devenir compétitif dans d’autres secteurs que le luxe, comme l’agroalimentaire. Nous avons une très grande capacité de production, en vendant nous pourront pratiquer des prix moindres. Nous désirons également embaucher plus de personnel, notamment des directeurs commerciaux, des logisticiens…"

Si plus de 50% de l’équipe est diplômée d’un doctorat, la société innovante et soucieuse de transmettre son savoir donne aussi sa chance aux stagiaires. "Nous voulons former nos propres recrues", indique Carlo Fedeli, ayant une forte attache avec la principauté. "J'ai grandi à Monaco, j’ai toujours habité ici. Transformer des algues dans un cabanon au milieu de Monaco est pour le moment impossible", confie-t-il en laissant échapper un petit rire. "Un jour, j’adorerai apporter une partie de FlexSea ici", conclut cet enfant du pays avec entrain.

Une ambition symbolique, augurant de nouveaux challenges pour cette jeune entreprise tournée vers l’avenir.

Environ 13 millions de tonnes de plastique finissent dans l’océan chaque année. Photo DR.

Tout a débuté sur... un balcon! Un confinement, du temps à tuer et des expérimentations à base d’algues du haut d’un balcon à Monaco… C’est ainsi que débute l’histoire de ces deux jeunes ambitieux. Durant cette période de claustration pandémique ayant éveillé de nombreuses vocations, les deux compères, férus de sport nautique et passionnés de biologie marine, se sont lancés dans un projet fou. Révolutionner l’industrie du plastique pétrole en élaborant un bioplastique comestible et compostable respectueux de l’environnement. Un défi audacieux, relevé haut la main. "Au début du premier confinement et alors que je finissais mon master à l’Impérial Collège de Londres, je me suis retrouvé catapulté chez moi. J’avais beaucoup de temps à exploiter. Au fil des jours et avec un passage moins régulier, je me suis rendu compte de la quantité aberrante de plastique s’accumulant chez moi", confie Carlo Fedeli. Pour lui, l’enjeu a donc été de trouver une solution durable à cette problématique. "Il existe trois types d’algues: brunes, vertes et rouges. Les algues brunes sont déjà utilisées dans l’industrie du bioplastique. Je me suis tourné vers les rouges dont les vertus et l’abondance sont très intéressantes. J’ai transformé des extraits sur mon balcon avec d’autres additifs naturels et Thibaut m’a suivi dans ce projet fou", s’exclame-t-il. Ainsi est née la première formulation du film transparent FlexSea, au sortir d’une pandémie mondiale.