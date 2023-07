Les étudiants du monde entier dévoilent leurs bateaux innovants au 10e Energy Boat Challenge à Monaco

Enthousiastes, motivés et pétillants d’idées. Ils sont arrivés ce mardi à Monaco, au compte-gouttes, avec entre leurs mains le fruit d’un travail d’une année: un système innovant de propulsion pour bateau. Jusqu’à samedi, une centaine d’étudiants en ingénierie venus des quatre coins du monde confrontent à la réalité de l’eau leurs inventions. Répartis dans 46 équipes, nombre d’entre eux participent pour la première fois au Monaco Energy Boat Challenge. Une expérience et une opportunité unique car c’est aussi ici que grandit le secteur maritime de demain.

Rendez-vous des solutions innovantes pour favoriser le développement durable de la plaisance, tout particulièrement dans le secteur de la propulsion et des énergies alternatives, le Monaco Energy Boat Challenge contribue aux nouveaux défis environnementaux. Avec lui, les étudiants, répartis dans trois domaines différents (solaire, énergie et open sea), qui se frotteront les uns aux autres autour d’épreuves de slalom, d’endurance et de vitesse. En ligne de mire, la grande finale de samedi.

Partager les expériences pour aller plus loin

Parmi les participants, l’équipe Caiman Ensta regroupant douze étudiants de Paris. Pour elle, c’est un très grand honneur de se trouver sur les quais du port Hercule, au pied du Yacht-club. Dès 9 heures, hier, les futurs ingénieurs peaufinaient leur réalisation. Avant le début des essais en mer, les derniers réglages et les vérifications techniques ont été menés sous l’œil bienveillant de deux de leurs professeurs. Tout au long de l’année, ils ont cherché à réaliser un moteur électrique, de petite taille, 65 millimètres, consommant très peu énergie, notamment grâce un système de refroidissement autonome et de direct drive. "De 65 millimètres de diamètre, ce moteur permet de réduire les forces de traînées", précisent les étudiants. "La motivation des jeunes fait vraiment plaisir à voir, insiste l’un de leurs professeurs. Leur réalisation reste instructive pour eux mais aussi pour tous." Car l’objectif de cet événement est aussi de partager les expériences et les connaissances de chacun afin d’aller plus loin dans la conception de ces systèmes de propulsion respectueux de l’environnement.

Deux nouveautés pour cette 10e édition Le "Live Career Day". Dans le prolongement du Job Forum créé en 2019, le Live Career Day permet aux participants à l’Energy Boat Challenge de transmettre leur CV mais également d’échanger et de s’entretenir directement avec les recruteurs à Monaco. Au total, ce sont une trentaine d’offres d’emploi qui sont à pourvoir jusqu’à samedi. Avec cette nouvelle formule, l’idée est de mettre en contact directement l’étudiant avec l’industriel, souvent en peine à recruter. Les offres d’emploi sont consultables sur le site de l’événement et chaque industriel y a déposé son programme. Certains d’entre eux dépêchent même un représentant RH pour recevoir les candidats ce jeudi et vendredi. E-boat rallye. En parallèle des courses ouvertes aux trois classes (Solar Class, Energy Class et Open Sea Class), cette 10e édition réserve une nouveauté: le E-boat rallye. Organisé en collaboration avec Aqua superPower, le premier YCM E-Boat Rallye rassemble des bateaux électriques disponibles sur le marché. L’idée est de réunir un nombre record de constructeurs d’unités électriques afin de démontrer leur potentiel au cours d’un rallye organisé entre Monaco et Vintimille. Les participants venant de toute l’Europe. Avec ce rallye est mis en place le premier E-Dock, un ponton équipé de chargeurs fournissant une alimentation à plus de 20 bateaux simultanément.