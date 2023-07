La Fondation Prince Albert II de Monaco veut faire de dix jeunes "les leaders de demain"

Une sélection de dix talents opérée aux quatre coins de la planète. Sur la base de deux critères: non pas le nombre de diplômes mais l’âge - ils ont tous moins de 35 ans - et un accomplissement dans les domaines de la conservation environnementale et de la durabilité.

Six femmes et quatre hommes ont intégré la toute première promotion de Re.Generation, un programme de la Fondation Prince Albert II pensé pour accompagner la croissance des futurs leaders.

Depuis le 2 juillet et jusqu’à demain, ces scientifiques, militants, entrepreneurs, professionnels des médias sont en Principauté pour booster leurs compétences et ériger les bases d’un réseau international pour conduire le changement. "L’idée est que leurs voix soient davantage entendues, qu’ils bénéficient d’un effet de levier, résume Olivier Wenden, vice-président et administrateur délégué de la FPA2. Ils ont déjà réalisé des choses remarquables. Désormais, on veut les faire basculer dans la catégorie des leaders."

"Montrer l’urgence"

Et pour délivrer leurs messages et peser face aux décideurs politiques sur des sujets environnementaux toujours plus complexes, des cours de leadership et de communication leur ont été dispensés par l’université d’Edimbourg et l’INSEAD.

Autre temps fort de ce campus: les master class délivrées par des pontes dans leurs milieux respectifs : Marco Lambertini, directeur général du Fonds mondial pour la nature (WFF) ; Abdalah Mokssit, secrétaire du GIEC; Alejandro Agag, fondateur de la Formula E; Tim Flannery, paléontologue australien de l’année en 2007.

À la théorie s’est ajoutée une partie "pratique" avec une excursion dans le sanctuaire Pélagos, à la découverte de la richesse de la biodiversité marine. "On veut leur montrer l’urgence à protéger la mer Méditerranée. La zone, protégée par un accord transnational, ne représente qu’1,67% de celle-ci. C’est trop peu", regrette Olivier Wenden.

Un suivi de 12 mois

Au terme de cette quinzaine en Principauté, qu’adviendra-t-il de ces jeunes talents? "Nous allons les accompagner pendant douze mois dans un programme sur-mesure de relations publiques. Ils auront des mentors et nous accompagneront lors d’événements », explique Oliver Wenden.

Monaco Ocean Week, COP 28 de Dubaï, World Economic Forum à Davos, conférence des Nations Unies sur l’océan en 2025 à Nice… Au cœur du pouvoir décisionnel. « Avoir accès aux médias et aux financements, c’est un tremplin pour nous, confie Anne-Sophie Roux, l’une des dix personnes choisies. Nos projets ont un impact à l’échelle locale mais c’est mieux de les porter à plus grande échelle. »

Focus sur son parcours et celui de Sabrine Chennaoui et Ghassan Atallah.

Anne-Sophie Roux. Photo Jean-François Ottonello.

Anne-Sophie Roux (France), activiste des océans et fondatrice de la start-up Tenaka Avec ses 28 printemps, Anne-Sophie Roux est la benjamine de cette première promotion. Entrepreneuse et activiste dans le milieu de l’océan, cette Savoyarde a fondé Tenaka, une start-up qui crée des programmes pluriannuels adressés aux entreprises pour régénérer le plus grand puits de carbone de notre planète: l’océan. "On a restauré 2 hectares de récifs coraliens et 14 hectares de forêts de mangrove en Asie du Sud-Est. On a aussi ouvert des sites dans l’Océan indien et le Pacifique Sud, détaille-t-elle. En termes d’impact, une forêt de mangrove séquestre 5 à 10 fois plus de C0 2 qu’une forêt terrestre." Mais les rapports d’impact, communiqués aux entreprises, ne concernent pas uniquement ce point. "Cela a des conséquences positives sur le climat, la biodiversité, la protection côtière, la communauté locale à travers les emplois et la sécurité alimentaire...", liste Anne-Sophie Roux. Les salariés des entreprises concernées, mais aussi leurs clients, sont intégrés au processus de restauration à travers diverses actions. "Aujourd’hui, les jeunes talents quittent les grandes entreprises si elles n’ont pas un engagement environnemental et socio-économique." Anne-Sophie milite aussi, via Sustainable Ocean Alliance, contre l’exploitation minière des fonds marins, une industrie naissante. "Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme à cause des conséquences irréversibles sur le climat, les pêches, la biodiversité, les vies humaines. Pour empêcher cela, il faut qu’un maximum de gouvernements prennent position et adhèrent au moratoire réclamé par les scientifiques. 17 pays y ont adhéré, dont la France. Il faudrait que Monaco le fasse aussi", déclare-t-elle, comme un appel du pied.

Sabrine Chennaoui. Photo Jean-François Ottonello.

Sabrine Chennaoui (Tunisie), cofondatrice et PDG de la start-up Monsapo Cofondatrice et PDG de la start-up Monsapo depuis septembre 2021, Sabrine Chennaoui ambitionne de révolutionner l’industrie du nettoyage. "On a conçu une machine capable de recycler les huiles alimentaires usagées et de fabriquer des produits ménagers naturels, résume cette Tunisienne de 32 ans. Il faut savoir qu’un seul litre d’huile de cuisson contamine dix millions de litres d’eau. Cela bloque aussi les canalisations et pollue les nappes phréatiques." La start-up de six personnes cible les hôtels et restaurants, les maisons d’hôtes, les collectivités mais aussi les particuliers. Le tout dans une approche d’économie circulaire et de recyclage des déchets à la source. Dans son pays natal, une gamme de 8 produits vient d’être mise sur le marché mais pour commercialiser à grande échelle, des brevets doivent être déposés pour chaque continent. "Avec dix machines vendues, on peut éviter l’entrée de 25 000 tonnes de CO 2 dans l’environnement. L’équivalent de 3,5 tours du monde en voiture, et la pollution de 7 milliards de litres d’eau", argue-t-elle. À Monaco, Sabrine Chennaoui a déjà approché la Société monégasque d’assainissement pour une potentielle collaboration.

Ghassan Atallah. Photo Jean-François Ottonello.