Ce youtubeur explique comment adopter de bonnes habitudes pour l'environnement

Ce garçon de 33 ans a "une énergie contagieuse et un optimisme rassembleur", dixit Annabelle Jaeger-Seydoux en présentant Julien Vidal, vendredi soir. Ce jeune homme a mis au point une sorte de méthodologie pour changer nos comportements et devenir de véritables écocitoyens. Voyons voir…

Pourquoi ce livre ?

J’en avais marre d’être l’écolo de service, le donneur de leçons qui ne mettait pas vraiment ses actes en accord avec ses idées.

Comment avez-vous procédé ?

J’ai eu le déclic en vivant aux Philippines et en Colombie, où j’ai pu vivre dans ma chair les effets du dérèglement climatique et de la société de surconsommation. À mon retour en France, j’ai décidé que je ne pouvais plus continuer à cautionner le système. J’ai commencé à raconter les choses, chaque jour, sur un site internet.

Comment changer ses comportements ?

Il suffit de réinventer son mode de vie.

Nous sommes dans la logique de la surconsommation, du "tout, tout de suite", de l’accumulation. Avant d’agir, il faut désapprendre. Appuyer sur le bouton "reset". Ensuite, se renseigner. Sur tout, énormément. Chercher, pour chacun de nos comportements, comment faire pour réduire notre empreinte carbone.

Pas facile à faire passer, comme message…

Il ne faut pas tout révolutionner d’un coup mais repousser un peu notre zone de confort. On ne court pas un marathon du jour au lendemain si l’on n’a jamais fait de sport. L’idée, c’est de commencer par un geste qui fait plaisir. Si vous aimez la cuisine, par exemple, cherchez des alternatives dans ce domaine.

Changer le monde en un an. Réaliste ?

Moi, j’ai commencé le jour d’un déménagement. Durant les dix premiers jours, j’ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire : trouver le fournisseur d’électricité le plus vert, acheter les meubles et la vaisselle d’occasion, interdire les prospectus dans ma boîte aux lettres, etc. Un autre moyen de s’engager est de se lancer des défis en famille ou entre amis. Chacun sa méthode. Je suis persuadé que ça va marcher. En deux ans, les choses ont beaucoup changé. La pétition la plus signée de France est écologique. On a des signes qui montrent que la France consomme moins mais mieux. Tous les jours, je suis appelé par des particuliers, des associations, des entreprises qui veulent passer à l’acte.