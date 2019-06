Ce week-end, c'est la première édition des Journées de la mer à Menton

Avec près de 16 km de littoral, la Riviera française est riche de trésors marins, de la frontière italienne à la Principauté de Monaco. Tortues caouannes, grands dauphins, coralligènes, herbiers de posidonie... vivent à proximité des côtes. Une biodiversité qu’il est important de préserver, mais avant tout de connaître. La bordure littorale entre Menton et Roquebrune est d’ailleurs un espace protégé par une aire marine et un site Natura 2000.

Cette année, pour la première fois, la Communauté d’agglomération de la Riviera Française a décidé de consacrer deux journées à la découverte de cet environnement, pour mieux apprendre à protéger la faune et la flore de cette bande côtière.

Ainsi, les samedi 8 et dimanche 9 juin, elle donne rendez-vous à tous les amoureux de la mer, mais plus généralement à tous ceux qui se préoccupent de la préservation de ce patrimoine naturel, sur l’esplanade des Sablettes, au Vieux-Port et au Centre nautique, où de nombreuses animations sont prévues pour petits et grands. Ateliers pédagogiques et de sensibilisation au monde marin, jeux géants, balades en mer, baptêmes de plongée (lire par ailleurs)... Le programme est varié et ludique.

La venue exceptionnelle du "Santo Sospir"

Des promenades en mer seront proposées pour les deux jours.

Les plus chanceux pourront embarquer toute la journée à bord du "Santo Sospir", à la rencontre des dauphins et du patrimoine marin du Sanctuaire Pelagos*.

Ce bateau école de 23 mètres de long, qui fait une escale exceptionnelle à Menton, sillonne chaque année 87 500 km² d’espace maritime pour protéger les mammifères. Cette sortie s’accompagnera d’une action pédagogique des animateurs de l’association "SOS Grand Bleu" sur l’identification des cétacés. Une journée d’observation pour mieux comprendre les dangers qui les menacent et les moyens mis en œuvre pour les protéger.

Des balades côtières seront également proposées à bord du "Brigantin", afin de découvrir l’histoire de la Riviera vue de la mer, de la frontière italienne à la baie de Cabbé, présentée par un guide. Des baptêmes de plongée, des initiations à l’archéologie sous-marine, une conférence et même un spectacle... feront de ces deux journées un hymne à la Mare Nostrum

Au programme