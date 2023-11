"Le fruit de 40 années d’investigations dans le dôme de Barrot": ce scientifique niçois présente son dernier ouvrage ce week-end à Nice

C’est sans doute le livre de sa vie. Mines et minéraux du dôme de Barrot (1). Une filon en or: 230 pages sur papier glacé, magistralement émaillées de 550 photos, dessins, illustrations, écrites par Gilbert Mari.

Ces mines sont l’une des thématiques fortes de ce week-end au parc Phœnix, à l’occasion du traditionnel salon des minéraux, fossiles et pierres précieuses. Un rendez-vous organisé par la Ville, le Muséum d’histoire naturelle de Nice et l’Association des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes (Annam), dont ce scientifique érudit fut l’actif président de 1980 à 2020.

"Le fruit de 40 années d’investigations"

Toujours administrateur de l’Annam, du Parc du Mercantour, président d’honneur de la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis, Gilbert Mari, ex-enseignant, ex-biologiste au CHU de Nice, sort ainsi son onzième ouvrage.

Bien plus qu’un livre, "il est le fruit de 40 années d’investigations dans le dôme de Barrot", argumente ce passionné de richesses souterraines, dont l’intérêt pour les minéraux remonte à l’adolescence. "Lorsque le conservateur du Muséum d’histoire naturelle m’a montré un échantillon de cuivre des gorges de Daluis...", se remémore-t-il.

Depuis, il a tout décortiqué du dôme de Barrot. "Un haut-lieu de la recherche du cuivre, au Nord-Ouest des Alpes-Maritimes, entaillé à l’est, par les gorges du Cians et à l’ouest, par les gorges de Daluis. Un des plus anciens du monde: 280 millions d’années pour ces roches rouges dues aux oxydes de fer. Ce sont des formations du Permien, dernière période de l’ère primaire avec des dépôts argileux et des manifestations issues de produits volcaniques."

"Parmi les plus anciennes d’Europe occidentales"

Des mines fournissant du cuivre donc? "Oui, mais du cuivre natif: naturellement à l’état de métal. Ces mines, très petites et parmi les plus anciennes d’Europe occidentale, présentent plusieurs intérêts: elles ont été exploitées dès la Préhistoire et les dernières tentatives d’exploitation remontent à 1884. Ensuite, elles ont fourni des espèces minérales jusqu’alors inconnues." C’est donc grâce à Gibert Mari que l’on doit la découverte de ces espèces.

Et de préciser: "Je ne connais pas de mines aussi petites ayant fourni autant de minéraux, parmi lesquels la Gilmarite [condensé patronymique de Gilbert Mari], la rouaïte, la barrotite. Trois des neuf espèces inconnues, que j’ai effectivement trouvées en compagnie de mon épouse, Danielle et d’un ami, Pierre Rolland."

D’autres sites sont mis en avant. Comme les mines du Cerisier, au-dessus de Puget-Théniers. Un minerai qui, lui, avait besoin d’un traitement métallurgique. Ces mines ont fonctionné de 1860 à 1866 avec une usine sur place, à Léouvé. À l’époque de la pleine exploitation, il y a eu jusqu’à 230 personnes travaillant sur le site.

L’ouvrage de Gilbert Mari est donc à découvrir ce week-end. Et selon Caroline Mergalet, responsable du salon: "C’est un très beau livre, très bien documenté, à l’iconographie exceptionnelle. On y décèle toute une sensibilité, non seulement sur les espèces minérales, mais également sur l’histoire du terroir, l’humain, le travail des anciens."

1. Aux Éditions du Piat, 45 euros.