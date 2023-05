Ces 5 choses à retenir du colloque d’Indemer pour protéger les océans à Monaco

Vendredi et samedi derniers, Indemer Monaco (L’institut du droit économique de la mer a été créé en 1985 sous la forme d’une association agréée de droit monégasque. , ndlr) organisait un colloque international à propos du devenir des océans face aux dérèglements climatiques et du devoir des États d’agir. Tour d’horizon de ce que l’on peut en retenir.

Le contexte

Quarante ans après l’adoption de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer en avril 1982 et de sa spectaculaire ouverture à la signature à Montego Bay (Jamaïque) avec 117 paraphes ◘- événement majeur à l’époque -, l’enthousiasme est littéralement retombé. Les participants à la conférence des Nations unies de Lisbonne l’ont relevé dans leur déclaration du 1er juillet dernier. Concernant la protection des océans, il s’agit d’un "échec collectif". Il est urgent d’agir. Indemer va en ce sens en organisant son colloque.

Des effets dévastateurs…

Ils ne sont pas encore forcément reconnus par tous et partout. C’est le premier constat établi. Pourtant, les effets des changements climatiques s’avèrent destructeurs pour l’écosystème marin. Lors de son intervention, Sarah Cassella, professeur à l’université Paris Cité, a mis en évidence leurs répercussions en commençant par la hausse de la température des océans en surface. Au niveau mondial, on l’estime à 0,1 °C par décennie depuis 1971. Avec elle, une augmentation de l’acidification. "Alors que le PH des océans n’a pas bougé durant 800.000 ans, il augmente de 30% ces 200 dernières années." En parallèle, l’oxygène de l’eau est en baisse avec une composition qui s’en trouve bousculée. Enfin, les océans absorbent les 90% du CO 2 en excès dans l’atmosphère.

Peu pris en compte

Peu de références sur les océans se trouvent dans les textes et les traités sur les changements climatiques, note Sarah Cassella. En 1982, la question climatique était connue mais pas un enjeu fondamental. Idem dans l’Accord de Paris de 2015, "où il n’y a qu’une petite référence dans le préambule à l’importance de l’intégrité des écosystèmes. On en déduit que l’on y intègre le milieu marin".

Il faut attendre le rapport du GIEC de 2019 pour une prise de conscience et lire l’impact du changement climatique sur les océans. "Si l’on note qu’aujourd’hui, les océans absorbent 90 % du CO 2 en excès, et qu’ils représentent donc une zone de stockage importante, force est de constater que l’on se penche peu sur cet aspect. On étudie essentiellement les effets sur la vie terrestre et la solution des forêts pour décarboniser l’atmosphère. Alors que la fonction des océans est beaucoup plus efficace."

Le droit, levier d’action

Deux régimes existent: le droit de la lutte contre le changement climatique avec la convention-cadre des Nations unies et le droit de la mer. Selon Sarah Cassella, ce dernier peut être considéré comme le cadre et la structure qui donnent cohérence à l’obligation de la protection et de préservation du milieu marin "alors que certaines règles extérieures comme le droit climatique permettent d’en concrétiser le contenu". "Une interprétation intégrée des deux droits permettrait de construire un régime juridique efficace pour rendre obligatoire l’action des États pour préserver les océans."

Si les océans restent dans un état alarmant, avec plus de 500 espèces en danger, deux bonnes nouvelles ont été mises en avant par Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer.

Inverser l’ordre des choses

"Il est possible de reconstituer la vie marine avec une bonne gouvernance." Les baleines à bosses sont un bel exemple. "Elles étaient 50.000 au début du siècle et plus qu’une centaine dans les années 1970." Grâce à la bonne gouvernance de la Commission baleinière internationale, organisme mondial chargé de la conservation des baleines et de la gestion de sa chasse, "la plupart des populations de cette espèce ont été rétablies". "Nous sommes à plus de 50 % par rapport aux années quarante. Elle vient même d’être retirée de la catégorie des espèces vulnérables."

La restauration de la mangrove dans le delta du Mekong donne aussi de l’espoir. Détruite à plus de 50% lors de la guerre du Vietnam, cette mangrove a été replantée par ses habitants. Entre 1978 et 1998, plus de 2 .700 kilomètres carrés ont été restaurés. "Et elle stocke autant de carbone que celle qui pousse naturellement…"

Deux exemples qui invitent à penser qu’inverser l’ordre des choses actuel est possible, à condition que les États fassent cause commune.

L’Académie de la mer bientôt lancée en Principauté Le prince Albert II a profité de cette conférence pour en dire plus sur son projet de création d’Académie de la mer à Monaco. Nous le relations dans nos colonnes le 27 décembre dernier: en collaboration avec la Région Sud, le prince Albert II avait pour souhait de lancer une Académie de la mer. La conférence à Indemer fut l’occasion de revenir sur ce projet et de le détailler. "Il s’agit d’améliorer les connaissances, ce qui est essentiel en vue d’améliorer notre action de protection des mers et des océans, a précisé le prince Albert II. C’est un projet de formation et de renforcement des capacités avec la création d’une plateforme d’enseignement en langue française du droit de la mer, de la géopolitique des mers et des océans et des problématiques d’ordre environnemental qui sont afférentes. Les enseignements seront dispensés en Principauté à des étudiants ainsi qu’à des professionnels lors de cycles intensifs et diplômants." À cet effet, l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, en la personne de son directeur, a d’ores et déjà pris part à des réunions préparatoires. Des organisations intergouvernementales basées en Principauté, telle que l’organisation hydrographique internationale ou les laboratoires de l’agence internationale de l’énergie atomique y seront associées, "de même que nos partenaires de la rive sud de la Méditerranée et au-delà". En outre, l’organisation internationale de la francophonie au travers de son agence universitaire a été sollicitée. Le lancement officiel devrait intervenir dans les prochaines semaines. "Le début des enseignements quant à lui est prévu d’ici à une ou deux années."