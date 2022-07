"Ce moment doit être celui de l’action": le prince Albert-II appelle les Nations Unies à des actes concrets pour protéger les océans

Mercredi, le prince Albert II est monté à la tribune de la session plénière de la conférence des Nations Unies sur les océans pour délivrer un discours faisant montre de ses ambitions. "Cette conférence est un moment important, car nous nous trouvons à une période décisive pour les mers. Nous connaissons désormais les pressions qu’elles subissent, les dégâts multiples qui leur sont quotidiennement infligés et les risques plus grands encore auxquels elles font face. Nous les connaissons, et nous connaissons aussi des manières d’y remédier. Ce moment doit donc être aussi celui de l’action", a assuré le souverain.

"Cette action passe bien entendu par l’édiction de normes et d’objectifs internationaux. Nous y travaillons, à l’occasion des négociations sur le climat ou la biodiversité. Et nous y travaillons également, de manière plus spécifiquement dédiée aux océans, dans les travaux sur la biodiversité par-delà les juridictions nationales. Si ces négociations ne donnent pas encore de résultats décisifs, il est de notre commun intérêt qu’elles débouchent sur des accords qui nous permettront de mieux protéger la haute mer, plus de 60% de nos espaces maritimes. La protection d’une part importante de ces espaces est aujourd’hui essentielle c’est pourquoi la Principauté s’est engagée aux côtés de beaucoup d’entre vous dans la High Ambition Coalition, visant notamment à atteindre 30% de zones terrestres et marines sous statut protégé d’ici à la fin de la décennie".