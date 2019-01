Catastrophe naturelle : l’arrêté qui ne passe pas Les élus de l’Est contre-attaquent

Il a été signé à la veille de Noël mais n’a vraiment rien d’un cadeau. Pire, l’arrêté du 24 décembre dernier donne satisfaction à trois des communes concernées, en excluant les trois autres. Elles étaient donc au nombre de six, dans le département des Alpes-Maritimes, à solliciter le bénéfice de l’état de catastrophe naturelle après le violent coup de mer survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2018. Ce qui implique, pour les victimes, des indemnisations plus rapides.

Pour les sinistrés de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet, l’horizon s’éclaircit. Pour ceux de Cap-d’Ail, Menton et Roquebrune-Cap-Martin, en revanche, les perspectives semblent bouchées.

La nouvelle est rude. D’autant que des élus affirment avoir découvert le contenu de l’arrêté hier matin, alors que la préfecture des Alpes-Maritmes soutient qu’ils ont été informés en amont. Comme le prévoit la procédure.

Le phénomène et non pas les dégâts

Certains s’étonnent surtout de ce que l’arrêté ne paraisse pas toujours tenir compte de l’ampleur des dégâts. On pense notamment aux dommages subis par le musée Cocteau, à Menton. Ou aux plages dévastées. En d’autres termes, et la question est sur toutes les lèvres : la décision est-elle impartiale et totalement équitable ? Premier élément de réponse, même s’il peut être jugé surprenant : la nature des dégâts ne compte pas. Ce n’est pas l’importance des dommages qui est analysée, mais bien l’événement déclencheur. C’est-à-dire le phénomène en lui-même. Un principe qui se tient, puisqu’une mini-tornade peut causer des ravages hyperlocalisés, la commune d’à-côté n’étant pas même effleurée.

Dans le cas de Cap-d’Ail, Menton et Roquebrune, la décision du Premier ministre s’est appuyée sur un rapport technique et sur son...