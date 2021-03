Cascades, puits, canal... Une association fait un inventaire des points d'eau dans le pays mentonnais

Elle fait partie intégrante de notre quotidien... l’eau de source est une richesse rare qu’il faut préserver. Elle se raréfie pourtant et représente un enjeu crucial pour l’avenir. " C’est une ressource qui va nous faire le plus défaut dans les années à venir ", rappelle Frédérique Lorenzi, présidente de L’Aspona.

En effet, par manque d’approvisionnement naturel, le réchauffement climatique fait fondre les glaciers et réduit l’enneigement, diminuant ainsi l’apport en eau des rivières et des lacs de notre haut-pays. "À cela s’ajoute une plus grande irrégularité des précipitations: étiage (plus bas niveau) en janvier et septembre, crues en automne."

De plus, l’élévation du niveau de la mer apporte de l’eau salée dans les nappes souterraines de bord de mer ou en zone humide. Autre phénomène: la bétonisation et l’imperméabilisation de nos sols. "Pourtant à Menton, Roquebrune et Beausoleil, elle était bien présente et l’est peut-être encore", rassure Lucette Legot, administratrice de l’association.

Il y a deux ans, l’association environnementale a commencé à collecter une abondante documentation sur les "Plans Climat-Air-Energie Territoriaux" de la région. Afin d’enrichir ses données, l’Aspona a besoin des connaissances et des souvenirs des habitants du pays mentonnais pour répertorier les points d’eau (puits, barmes, sources, canaux arrosants…).

Pour une consommation plus raisonnée

" Cet inventaire permettra de comprendre l’étendue des nappes phréatiques", ajoute Frédérique Lorenzi. Cette connaissance protégera ces ressources et évitera leur destruction lors des chantiers de construction divers. Autre objectif: ne pas gaspiller cette richesse et sensibiliser tout un chacun sur sa valeur. "De plus, nous pourrons utiliser l’eau existante avant d’imaginer des solutions sophistiquées pour combler les manques à venir. Il sera également possible d’alimenter quelques terrains agricoles." Lancé il y a quelques jours, l’appel à témoignages a déjà permis de mettre au jour des richesses oubliées. "Nous avons découvert qu’il y avait une source juste derrière la chapelle Jeanne-d’Arc de Menton mais aussi juste derrière le Val d’Anaud. C’est un début très encourageant!"