CARNET DE BORD. "Face à la sécheresse, il faut changer le modèle des Alpes-Maritimes"

Anthony Salomone, maire du village d'Aiglun

En ce début de printemps, la question de l'eau en général et de la solidarité entre villages ruraux et zones urbaines en particulier, anime plus que jamais Anthony Salomone. A 42 ans, il est maire d'Aiglun, village de 93 habitants perché à l'Ouest des Alpes-Maritimes. Un nœud stratégique de l’approvisionnement en eau potable pour les communes de la métropole Nice Côte d’Azur, de la Communauté d’agglomération Antibes-Sophia Antipolis et de la communauté de communes des Alpes d'Azur (dont Aiglun fait partie). Il raconte:

Quelle est la situation au 1er avril à Aiglun?

"Dans notre village, les habitants doivent s'adapter en ce moment à l’aridité des sols: certains m'ont confié se préparer à faire des potagers plus petits, à acheter des récupérateurs d'eau, ou encore à davantage débroussailler. Car nous redoutons des risques incendie plus importants cette année et avons donc passé consigne récemment à nos administrés de respecter strictement les obligations légales de débroussaillement. Notre terre, normalement abondante en eau, souffre à cause de la sécheresse mais surtout des prélèvements importants au niveau du Végay par le Syndicat intercommunal de l’Estéron et du Var inférieur [SIEVI] et son délégataire Véolia."

Quelle est votre action en ce moment?

" La commune vient de répondre à un appel à projets du département pour sécuriser notre ressource en eau. C'est important car cela pourrait nous permettre d'avoir une subvention pour répondre à des enjeux tels que ceux de garantir l'approvisionnement en eau potable, d'entretenir nos réseaux ou de préserver les écosystèmes.

A Aiglun, nous avons installé des robinets sur toutes nos fontaines et nous faisons en ce moment le maximum de pédagogie pour sensibiliser aux économies d'eau. Nous avons récemment organisé une réunion publique sur le sujet à laquelle a assisté une cinquantaine de personnes. L'enjeu, c'est aussi de faire comprendre aux gens la problématique globale: qui gère quoi, d'où vient l'eau, où est-elle captée, pour aller où..

Je rédige aussi actuellement un arrêté, suivi d’un courrier au préfet des Alpes-Maritimes. Nous demandons un encadrement de l'Etat sur la gouvernance de l’eau.

Objectif: que les maires prennent des arrêtés municipaux afin de mutualiser les moyens et que les gestionnaires mènent des actions efficaces sur le contrôle des prélèvements. Il reste essentiel que les habitants mesurent parfaitement les enjeux pour éviter un entre-soi politique et financier délétère pour l’avenir"

Quelles sont vos réflexions sur la sécheresse qui frappe le département?

"En France, le débat du moment sur les méga-bassines est révélateur. C'est du cas par cas et il ne faut jamais oublier que la montagne est un contenant naturel! Il faudrait, à mon sens, arrêter de tout pomper, stocker, pour laisser le milieu naturel se renouveler. Dans notre département, il n’y a pas eu d’anticipation avec la croyance que l’eau est une ressource inépuisable, ce qui est à rebours des projections du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [GIEC] et du Groupe régional d'experts sur le climat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur [GREC Sud] sur l’augmentation des températures et de ses effets. Cette absence d’anticipation structurelle se cumule avec des appétits politiques.

Aujourd’hui, certains décident de ce qui sera le mieux pour nous. Dans mon village, nous sommes déterminés à faire le nécessaire pour retrouver nos droits, je m’y engage. D’une façon ou d’une autre.

L’avenir réside dans le maintien de la diversité des apports en eau potable avec une primeur sur les écoulements naturels quand c’est possible, mais avec la perspective de diminuer nos consommations afin de favoriser le remplissage des réserves naturelles. Il est donc urgent de prélever moins, surtout l’été, pour retrouver un équilibre. La marge de manœuvre est conséquente et j’invite à suivre la philosophie de nos anciens: nous adapter au milieu et non le contraindre.

Aujourd’hui, des syndicats d’eau potable montrent leurs limites en privilégiant les intérêts financiers sur le bien commun.