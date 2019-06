Cap-d’Ail : belle journée de l’environnement

À Cap-d’Ail, la ville organise chaque année depuis 22 ans la journée de l’environnement. Si la forme a changé au fil des années, le fond reste le même avec au cœur du concept une sensibilisation à ce qui entoure les habitants sur le territoire de la commune, pour une meilleure connaissance et donc une meilleure protection de la faune et de la flore locales ainsi que de l’environnement en général.

Au menu cette année, connaissance de la biodiversité, de la planète, des insectes et de la faune, préservation du littoral, tri des déchets, gestion de l’eau et des moustiques. La journée s’est déroulée sur la presqu’île des Douaniers où les enfants de la commune, mais également les anciens du CCAS et quelques curieux ont tenu, participé ou découvert des stands sur les différents sujets abordés pendant cette journée placée sous le thème « Viens découvrir… pour agir ».

Et de l’action concrète, au-delà des enseignements didactiques, il y en a eu, puisque les participants à cette 22e journée de l’environnement ont effectué le grand nettoyage de la plage des Chiens, nommée ainsi car elle accueille les familles désireuses de profiter de la plage avec leur animal de compagnie.

Bois, plastiques et déchets de toutes natures portés par la mer ont été ramassés puis triés pour le recyclage bien sûr. Une journée qui n’est pas isolée à Cap-d’Ail, puisque tout au long de l’année, la ville et son école s’inscrivent par de petites et parfois de grandes actions en faveur de la préservation de l’environnement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières…