Canua Island: "ça suit son cours" depuis la rade de Toulon

Il a l’autorisation de naviguer. Il lui manque celle de transporter des passagers. Le film à suspense "Canua Island" va-t-il détrôner la sélection officielle du Festival de Cannes? Non, bien sûr!

Cela n’a pas empêché le navire et son équipage de provoquer une vive émotion ce lundi matin auprès de celles et ceux qui suivent chacun des miles effectués par le navire depuis qu’il vogue dans les eaux françaises.

Contacté par nos soins, l’un des concepteurs du projet a confirmé la présence de l’embarcation dans la rade de Toulon mais s’est gardé de faire d’autres commentaires. Pour Marc Audineau, en effet, "Le projet suit son cours. Rien de plus à signaler…"

S’il "suit son cours", c’est que le recrutement est enclenché (100 emplois annoncés). Et que, bien sûr, les dernières autorisations sont attendues. Mais l’atmosphère du côté des porteurs du projet, semble assez sereine.

Le navire ne bougera donc pas de Toulon tant que l’État n’aura pas donné son feu vert consécutif à la réponse de la commission de sécurité. Car, pour l’heure, tout repose sur ce précieux sésame. Sur cet avis de l’État qui, si on se réfère à l’avis du ministre Christophe Béchu, en charge de la Transition écologique, début avril, n’était alors pas vraiment positif. Alors?

Alors, le maire de Mandelieu-La Napoule, Sébastien Leroy, "reste favorable à ce projet", comme il se plaît à le rappeler "de 15 Me, dont 3 Me de la BPI cautionnés par La région". "Je suis pour expérimenter les choses avant de dire quoi que ce soit. Parce que, sinon, le navire va partir à l’étranger et, finalement, on aura utilisé de l’argent français pour faire un projet à l’étranger!"

Pour autant, le maire de Mandelieu-La Napoule a posé des questions et des conditions: "J’attendrai, une fois l’autorisation délivrée, de voir si elles sont respectées. Et seulement alors, je donnerai mon avis sur la finalisation du projet…"