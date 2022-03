Bouteilles, gobelets et même un pot de yaourt de plus de 25 ans : ces déchets plastiques qui végètent au fond du canyon de Monaco

François Galgani, océanographe à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer): "Des particules plastiques de moins de 5mm"

Lors de cette expédition, vous n’avez pas trouvé que des déchets visibles...

On a prélevé des sédiments superficiels avec le submersible, puis on a conditionné les sédiments afin d’extraire les microplastiques que l’on a compté avec des méthodes spécifiques.

Quelle taille font-ils et d’où proviennent-ils?

Ce sont des particules de moins de 5 mm, issues principalement de la dégradation des matériaux les plus communs : plastiques à usage unique comme les sacs, bouteilles, objets divers etc..., notamment dans les zones les plus côtières. Dans les eaux les plus profondes autour des monts sous-marins, ce sont des fragments issus des engins de pêche.

Quels dangers pour la faune sous-marine et, au bout de la chaîne alimentaire, pour l’homme?

Les microplastiques ingérés, le plus souvent passivement, peuvent obstruer les structures digestives et altérer les mécanismes de digestion. Ces microplastiques ne peuvent, cependant, pas passer les barrières intestinales car ils sont de trop grosse taille et sont donc excrétés, ce qui empêche leur transfert dans la chaîne alimentaire. La question du transfert se pose, par contre, pour les nanoplastiques (quelques centaines de nanomètres au maximum) qui pourraient être intégrés dans les tissus. Cependant, on possède peu d’informations pour ce risque, pour lequel le principe de précaution doit s’appliquer.

Les polluants chimiques peuvent s’adsorber sur les plastiques ou microplastiques ingérés par les organismes marins, mais c’est une voie de contamination mineure par rapport à l’ingestion de polluants par la consommation de nourriture naturelle, beaucoup plus abondante.

L’autre danger, c’est le microplastique à la surface de l’océan…

Oui, celui du transport d’espèces qui se fixent sur le plastique et voyagent sur des longues distances. Le plastique servant en réalité de radeau. Certains micro-organismes fixés dessus peuvent être pathogènes (pour les organismes marins), toxiques ou invasifs. Ils colonisent les milieux dans lesquels ils arrivent. Pour les déchets de plus grosses tailles, l’exemple du tsunami est intéressant. Des millions de tonnes de déchets rejetées à la mer ont été transportées du Japon vers les côtes d’Amérique du Nord. Des scientifiques Nord-Américains ont comptabilisé, en 6 ans, 289 espèces nouvelles pour l’Amérique du Nord, espèces en provenance du Japon, via les débris du tsunami. Il s’agit là d’une véritable arche de Noé, et les conséquences sont très mal connues, notamment sur les équilibres de la biodiversité.