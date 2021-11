Bond des ventes, plus de bornes, d’aides, d’offres et moins de pollution... La ruée vers les véhicules électriques a commencé

Selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique, le nombre de voitures électriques et à hydrogène particulières en circulation au 1er janvier 2021 a bondi de 42% en France en un an. Et de 40% dans les Alpes-Maritimes et 44% dans le Var.

Malgré cette hausse exponentielle, la part de l’électrique reste encore minoritaire. Elle représentait, au 1er janvier 0,63% des 38,3 millions de voitures particulières en circulation.

2 millions produites en 2030

Pour accélérer la conversion, le président de la République Emmanuel Macron a fixé un objectif de "près de deux millions de véhicules électriques et hybrides" produits en France à horizon 2030. Un objectif, dévoilé lors de la réunion des industriels de la filière automobile française, le 26 octobre à Paris, qui coïncide avec l’intention de la Commission européenne d’interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. Est-il réalisable?

En comparaison, les usines de Renault, Toyota et Stellantis (Peugeot-Citroën-Fiat-Chrysler) réunies ont produit, en 2019 dans l’Hexagone, 2,2 millions de véhicules, toutes motorisations confondues.

Au moins une borne par commune

Aujourd’hui, les principaux freins au passage à l’électrique restent le prix d’achat du véhicule, malgré les aides de l’État et de certaines collectivités. Et le déploiement des bornes de recharges, jugé encore insuffisant dans certains territoires, bien qu’en constante évolution.

À ce jour, les Alpes-Maritimes proposent près de 500 bornes de recharge pour véhicules électriques (ou hybrides). Dans le Var 180 bornes publiques ont été installées par le Symielec (syndicat mixte de l’énergie des communes du Var). Quasiment toutes les communes sont équipées d’au moins une borne ou le seront ces prochains mois.

Ils ont sauté le pas

Au 1er janvier, les deux départements comptaient respectivement 5.810 et 4.252 véhicules électriques et à hydrogène en circulation. Chez leurs propriétaires, les motivations du passage à l’électromobilité divergent.

Christelle, de Solliès-Pont, a acquis une voiturette électrique qu’elle recharge grâce à des panneaux solaires installés à son domicile. Elle a été séduite par l’absence de bruit, d’émission de particules nocives, et une motorisation plus nerveuse qu’une thermique.

"Le prix de l’essence, une potentielle suppression de l’aide gouvernementale et une pénurie de véhicules m’ont poussé à franchir le pas" détaille Cyrille, de Berre-les-Alpes, qui a investi en octobre dans une voiture électrique pour remplacer une Twingo 3 de 2017.

Pour Mathilde, de Nice, il s’agit de "faire des économies et contribuer à moins polluer la planète".

"Pour essayer une nouvelle technologie, rouler en silence et ne plus passer à la pompe" résume Yves, de Grasse, qui a acheté en juin 2020 une BMW I3.

Ce n’est pas l’argument écologique qui a conduit Julien, de Toulon, à renoncer à sa Peugeot 208 pour un véhicule électrique en mai 2020, "car les batteries sont plus polluantes à recycler" mais "la mise en place des primes. J’ai acheté ce véhicule pour faire des économies au quotidien".