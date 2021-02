BD Réversible: tous ensemble, et si on rendait l'Asie verte et propre?

Ah la sacro-sainte viande rouge ! Boeuf, veau, porc, agneau, mouton... Dans le monde, on en consomme en moyenne 42,9 kg par personne chaque année. Mais rien qu'en France, ce compteur explose à près de 90 kg par an ! Or, selon l’Organisation mondiale pour la santé, il est recommandé de ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine pour éviter les risques de maladies cardiovasculaires, de cancers et de diabète.

On estime ainsi que l’approvisionnement en viande par habitant a plus que doublé depuis 1961. Sauf qu'actuellement deux milliards d’adultes sont en surpoids ou obèses, 25 à 30 % de la production totale de nourriture est gaspillée et 820 millions de personnes souffrent toujours de la faim... Sans compter que la production de viande est excessivement énergivore, responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que les transports ! Et les fameuses flatulences des vaches ne sont pas les uniques responsables... Cette bande dessinée est extraite de votre nouveau magazine mensuel sur l'écologie au quotidien à retrouver dans votre journal aujourd'hui et chaque dernier mercredi du mois. Contact: reversible@nicematin.fr