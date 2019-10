La Principauté de Monaco a participé à la 40e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui se tenait à Montréal. Elle était représentée par le Dr Diane Vachon, consul général de Monaco à Montréal et Représentant permanent de Monaco à l’OACI, et par Bruno Lassagne, directeur de l’Aviation civile monégasque.

La Principauté est intervenue pour sensibiliser l’Assemblée à prendre des résolutions ambitieuses dans le domaine de la protection de l’environnement, en particulier pour promouvoir l’utilisation de carburants aviation alternatifs et poursuivre le programme Corsia qui engage les pays membres de l’OACI à réduire et compenser leurs émissions aéronautiques de CO 2 .

La délégation est également intervenue sur le thème de la sûreté des aéroports pour demander le maintien d’un haut niveau de sécurité dans les aéroports internationaux.

Elle a profité de cette occasion pour présenter à un certain nombre d’États, concernés par la circulation des drones, la toute nouvelle plate-forme UTM (Unmanned Traffic Management) développée par la société Air Space Drone et récemment installée en Principauté. Cette présentation, organisée et financée conjointement par Monaco et la société Air Space Drone, a eu lieu dans les locaux du consulat général de Monaco à Montréal, en présence du Dr Fang Liu, secrétaire générale de l’OACI, et a permis aux représentants de la Principauté d’échanger avec certains de leurs homologues étrangers sur la problématique de compatibilité entre les aéronefs classiques et ceux télépilotés. Ces hauts responsables de l’aviation civile de plusieurs continents ont pu également obtenir des informations de la part des dirigeants d’Air Space Drone sur les technologies utilisées à Monaco et les développements innovants à venir.

De nombreux contacts ont été pris entre la direction de l’Aviation civile monégasque et certains de ses homologues étrangers intéressés par l’expérience monégasque en matière de management de la circulation des drones.