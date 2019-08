Avec les "Green Days", visitez Monaco de façon responsable ce week-end

Visiter Monaco autrement. Sans polluer. Avec une empreinte carbone nulle. C’est l’objectif des "Monaco Green Days", organisés par la Direction du tourisme et des congrès (DTC), une opération de sensibilisation dont le but est de promouvoir le tourisme responsable dans le territoire sururbanisé de la Principauté.

"Comme Monacology, c’est un événement qui met en pratique ce que l’on promeut toute l’année, confie Estelle Antognelli, en charge du tourisme responsable à la DTC. On veut montrer un Monaco différent, un Monaco que les visiteurs ne connaissent pas forcément, eux dont l’imaginaire se résume souvent au Casino, au Palais princier ou au Musée océanographique. La plupart ne savent pas qu’on a énormément de beaux jardins."

Voici les rendez-vous à ne pas manquer demain et dimanche.

Visite de la ville à vélo électrique

Au départ de la gare, demain à 9 h 30, l’opérateur Monaco Bike Tours vous embarque dans un tour de la ville à vélo électrique. Une étape, à pied, est aussi prévue sur le Rocher. Une visite qui sera commentée soit en anglais, soit en français. À noter qu’il faut avoir un niveau de confiance minimum pour prendre part à cette sortie en deux-roues.

Pour des raisons de sécurité, le guide se réserve le droit de refuser une personne non suffisamment expérimentée ou peu sûre. "Ce sera une visite zéro émission", sourit Estelle Antognelli.

Visite du parcours biodiversité aux jardins Saint-Martin

Demain à 16h, rendez-vous est donné devant l’entrée des jardins Saint-Martin, à côté du Musée océanographique, pour une déambulation sur le thème de la biodiversité. Un parcours récemment créé par la Direction de l’environnement et la Direction de l’aménagement urbain. "En travaillant sur la certification Ecocert du jardin, ils ont effectué un inventaire faunistique et floristique et se sont rendu compte qu’il y avait une vraie richesse", poursuit Estelle Antognelli.

Visite de la ville à pied

Autre action de ce "Monaco Green Days": la découverte de la ville à pied, ce dimanche dès 9 h 30. Trois heures de balade avec, en fil rouge, des discussions sur les actions environnementales opérées par la Principauté. "On va parler de ce que font les établissements hôteliers, on va utiliser plusieurs modes de transport doux : les ascenseurs publics, le bateau bus, nos jambes". Petite surprise: le Musée océanographique ouvrira les portes de son espace pour les tortues.

Atelier de sensibilisation à la nature pour les enfants

L’atelier proposé par "Terres méditerranéennes" et Eve Vernice, ce dimanche à 14 h 30, traitera des graines, de la nature locale et intégrera même une dégustation de fleurs comestibles.