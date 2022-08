Avec le changement climatique, des espèces aliens menacent-elles la mer Méditerranée?

L’arrivée d’espèces non indigènes en Méditerranée – plantes à fleurs, algues, poissons et invertébrés, crustacés, méduses, mollusques – ne date pas d’hier. C’est tout naturellement qu’elles se sont aventurées dans le détroit de Gibraltar ou le canal de Suez. Et c’est sans le vouloir qu’elles ont été transportées dans les eaux de ballast des navires, se sont retrouvées accrochées à des coques de bateau ou ont servi d’appât de pêche – importé! – sur nos côtes.

Un réchauffement de +1,8°C à + 3,5°C

Sauf que pendant longtemps, les eaux de Méditerranée n’étaient pas assez chaudes pour qu’elles survivent. Le changement climatique a changé la donne. En trente ans, les eaux de surface ont gagné 1,2°C, offrant des conditions de vie inespérées à ces poissons, venus de la mer Rouge, de l’Atlantique tropical, du Pacifique, de l’océan Indien.

D’après les derniers inventaires, 666 espèces non indigènes se sont déjà installées. Elles ont été observées ou pêchées sur tout le pourtour méditerranéen, et pour certaines de l’Occitanie à Monaco, en passant par le Var et les Alpes-Maritimes. "En 2100, la température des eaux de surface pourrait augmenter de 1,8°C à 3,5°C, par rapport à la période 1961-1990", explique Pierre Gilles, chargé de projet à la politique de l’Océan au sein de l’institut océanographique de Monaco. Cela dépendra du scénario du GIEC – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – qui l’emportera et donc des efforts consentis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La mer des records

Sur les 40 dernières années, l’océan a absorbé 93% de l’excès de chaleur produit par les activités humaines. Jusqu’à quand pourra-t-il le faire? Et jusqu’à quand pourra-t-il "avaler" le gaz carbonique (CO 2 ) produit sur la planète? La Méditerranée est la mer de tous les records: pour la richesse de sa biodiversité, en volume de transfert maritime avec 200.000 navires de commerce qui y transitent chaque année, et un tiers du volume mondial de marchandises qui provient ou est à destination d’un de ses 300 ports, mais aussi en termes de pollution ou du nombre de touristes.

Cela, dans un contexte où le niveau de la mer monte – plus de trois millimètres par an et le rythme s’accélère –, où l’acidification des océans s’accroît au point de ronger les squelettes calcaires des coquillages et crustacés… Dernier record battu, celui du nombre de transferts de nouvelles espèces.

Comment arrêter l’invasion

Plusieurs facteurs mettent la Méditerranée en danger. Les espèces non indigènes en sont un, même si en Méditerranée orientale, crevettes, mérous et rougets tropicaux sont devenus ressource économique pour des artisans pêcheurs. Mais il y a aussi la surpêche d’autant que les stocks de poissons de la Méditerranée sont parmi les plus surpêchés du monde, le surtourisme, les émissions de gaz à effets de serre... Les solutions existent: s’orienter vers un tourisme bleu, atteindre 30% d’aires marines protégées d’ici 2030 en Méditerranée alors qu’elles sont à peine de 10% aujourd’hui, lutter contre les pollutions dont celle du plastique...

"Ces problèmes me soucient plus actuellement, que cette tropicalisation de la Méditerranée", insiste Pierre Gilles. À condition que ces irruptions ne tournent pas à l’invasion, avec des espèces qui détruiraient la richesse de la faune et la flore méditerranéennes.

Exemple d'espèces non indigènes