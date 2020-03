Tout le long du sentier qui mène à la décharge, les plastiques se sont amoncelés, dans les arbres, au bord des chemins et dans des canaux de béton, creusés dans le sol. Une situation qui inquiète les habitants de la commune avoisinante.

Conscients du besoin d'exutoires sur le territoire, ils demandent néanmoins une surveillance accrue du site et une solution à la dispersion des déchets. Ils souhaitent également un dialogue avec les autorités dont ils déplorent le manque d'écoute et d'attention.

Le SMIDDEV, en charge de la gestion de la décharge, est régulièrement interpellé sur le sujet et suit une procédure particulièrement codifié.

Enquête publique, avis de la préfecture, l'ouverture d'un site répond pourtant à une procédure stricte et est soumise à différentes autorisations, notamment du préfet et de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement).