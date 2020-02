AUDIO. A 80 ans, elle traque les dépôts sauvages du BTP

"Tout a commencé il y a 2 ans." Elle ouvre la chemise bleue et en sort des coupures de presse.

"Tu vois, l'article de Nice-Matin date du 17 mars 2018." Elle lit le titre de Une: "Ils jetaient des déchets pollués dans la nature."

Un vaste trafic lié à des déchets du bâtiment non traités et dissimulés est alors mis au jour après deux ans d'enquête menée par la gendarmerie. Des tonnes de déblais issus du creusement du tunnel de Monaco et de la ligne 2 du tram ont été déversés dans la nature.

"C'est à partir de là qu'on a mis en place des réunions sur la gestion des déchets."

Bénévole au sein de France Nature Environnement dont elle est la vice-présidente, elle s'investit sans compter dans ce dossier difficile.

Quand on la prévient d'un déversement, elle remue ciel et terre pour mettre un coup d'arrêt.

Pas plus tard que la semaine dernière, des riverains de la déchetterie située entre Saint-Laurent et la Gaude, l'ont appelée à la rescousse.

"Ils m'ont dit, "Jeannine ça recommence", ça s'était calmé et là, ils en ramènent à nouveau."

"Le maire de Saint-Laurent-du-Var et de La Gaude ont essayé de freiner, de faire stopper, mais ils n'y arrivent pas. ça continue de déverser. Alors qu'il y a des plaintes de déposées."

Inlassablement Jeannine interpelle les autorités.

"Qu'est ce que vous voulez que je fasse à part prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer, prévenir les gendarmes de (l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique)? "

"Quels sont mes moyens à moi vieille dame de 80 ans passés? J'en ai pas. Si, ma grande gueule et mes gros sabots. C'est déjà pas mal."

"Mais c'est difficile à gérer, c'est très lourd et bien entendu je ne me fais pas que des amis. Et oui quand l'argent est au milieu et qu'on empêche le passage des enveloppes de droite et de gauche, ça dérange beaucoup de monde."

Elle nous dit avoir fait l'objet de menaces. Pas de quoi ébranler la lanceuse d'alerte au caractère bien trempé. "Je n'ai pas peur."