Arrosage, piscine, lavage des voitures... Ce que vous pouvez et ne pouvez plus faire dans la Métropole de Nice en raison de la sécheresse

Depuis fin avril déjà, 98 communes des Alpes-Maritimes font l’objet de restrictions d’eau. C’est le cas de presque l’intégralité du territoire Métropolitain, à l’exception de Cagnes-sur-Mer, Vence et Saint-Jeannet. Partout ailleurs la consommation n’est plus tout à fait libre. Un arrêté préfectoral réglemente l’usage de l’eau. Chaque abonné de la Régie Eau d’Azur a d’ailleurs reçu un mail lui rappelant les règles en vigueur. "Parce que pour les appliquer encore faut-il les connaître", souligne le président du conseil d’administration de la régie métropolitaine. "Il faut que tout le monde prenne conscience de la situation atypique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui avec des niveaux très bas que l’on connaît habituellement en fin d’été", insiste Hervé Paul.

Voilà pourquoi on ne peut plus arroser son jardin qu’à certaines heures, que faire le plein de sa piscine est tout bonnement interdit et qu’il n’est possible de laver sa voiture que dans une station professionnelle. Autant de "petits gestes" qui pourraient s’avérer salvateurs. Car, il est plus que jamais nécessaire de faire la chasse au gaspillage d’une ressource devenue rare.

20% d’économie obligatoire

Les professionnels doivent réduire leur consommation de 20%. Cela s’applique aussi bien aux industriels qu’aux commerçants et aux artisans. Même les agriculteurs doivent se soumettre à cette règle édictée par l’arrêté préfectoral du 29 avril: tous les professionnels ou presque doivent économiser 20% de leur consommation hebdomadaire moyenne.

Pas d’arrosage en journée

Il est interdit d’arroser entre 9 heures et 19 heures. Cela s’impose aux particuliers qui possèdent un jardin d’agrément. Mais la règle est la même pour les agriculteurs sur leurs exploitations, les gestionnaires d’infrastructures sportives, les collectivités qui entretiennent des espaces verts ainsi que pour les golfs.

Lavage des véhicules limité

Il est désormais également prohibé de laver sa voiture, tout comme son bateau ou tout autre engin d’ailleurs. Du moins par ses propres moyens. Seules les stations de lavage professionnelles, qualifiées de "plus économes en eau" par la préfecture, peuvent continuer d’exercer leur activité.

Nettoyer à grande eau est interdit

Qu’il s’agisse de votre terrasse ou de l’espace public, il est désormais interdit de nettoyer à grande eau. Seul le lavage sous pression reste autorisé.

Piscines et spas restent à sec

Le remplissage des piscines et autres spas privés est également prohibé. La mise à niveau est en revanche "autorisée pour raison sanitaire". Ce n’est, en revanche, pas le cas pour les plans d’eau et autres bassins. Dans ce cas, même la mise à niveau est interdite en dehors des usages professionnels pour l’aquaculture et l’algoculture.

Fontaines coupées

Le robinet des fontaines doit lui aussi être fermé. À l’exception de celles fonctionnant en circuit fermé ou disposant d’une alimentation gravitaire provenant d’une source.