Arrêter de planter des palmiers, remplacer les arbres abattus, créer des oasis urbaines... Vos 9 propositions pour des villes plus arborées

Planter des arbres et remplacer ceux qu'on coupe "Moins de béton, plus d'arbres. Il n'y a pas vraiment de mystère pour lutter contre le réchauffement climatique. On a vraiment souffert de la chaleur cet été, il y a urgence à planter plus d'arbres rapidement !" estime cette lectrice d'Antibes. Et vous êtes très nombreux, dans notre consultation en ligne, à réclamer la plantation d'arbres.

Notamment sur "les rues et places exposées au soleil", suggérez-vous.

"Il faut créer de véritables oasis d'ombres et de fraîcheur et coulées vertes," note ce Hyérois.

"Toujours plus d'arbres, dans toutes les rues, sur tous les toits, intégrés à de nouvelles architectures." Si un arbre peut cacher une forêt, il peut surtout cacher le béton, et faire de la ville un espace naturel, adapté aux humains. Vous proposez aussi de limiter les abattages et "que chaque coupe d'arbre soit remplacée par 2 arbres."

Sans oublier de mobiliser des propriétaires privés pour les "motiver à planter".

Limiter les nouvelles constructions et la place de la voiture Au-delà de vos appels à augmenter le nombre d'arbres dans les grandes villes des Alpes-Maritimes et du Var, vous suggérez des pistes pour faire de la place à la végétation en ville. Pour planter un maximum d'arbres dans les villes, il faut les repenser sans ou avec peu de voitures. Vous appelez aussi à "réduire toutes nouvelles constructions à une taille plus humaine ce qui réduirait la circulation et la pollution. En réduisant les constructions, l'on pourrait augmenter la surface de plantation d'arbres."

Quand vous ne demandez pas tout simplement de sanctuariser des espaces dans les villes pour y implanter des jardins plutôt que des immeubles. Obliger les promoteurs à prévoir des arbres et espaces verts "Il faut contraindre les promoteurs à planter des arbres comme ils sont obligés de prévoir des places de parking", proposez-vous. Certains avancent des chiffres: "obliger chaque constructeur d'immeubles à consacrer 15% de la surface du terrain, aux espaces verts." "Dans certaines rues de Nice, il était coutume de laisser un peu de place pour de la végétation devant les immeubles, et c’est aujourd’hui les quartiers les plus appréciés et prisés, souligne un lecteur. A Cannes, par exemple, de nouveaux immeubles viennent en limite de trottoir alors qu’un peu de végétation donnerait une valeur certaine et l’entretien de ces espaces verts reviendrait aux copropriétés." Tandis que ce lecteur varois suggère d' "interdire l'abattage des arbres qui ont plus de 30 ans lors de la construction de lotissements d' immeubles ou de villas."

Photo Franck Fernandes.