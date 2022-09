Après un été hors normes, comment s'adapter à l'avenir dans les Alpes-Maritimes et le Var?

C’est désormais une certitude. "Les régions méditerranéennes figurent dans les hot-spots mondiaux du réchauffement climatique", pose Météo France. Un réchauffement très dépendant des scénarios d’émissions ou de concentrations de gaz à effet de serre. "On peut encore éviter le pire à condition de se pencher sur leur réduction", analyse l’hydroclimatologue Florence Habets, comme s’accordent à le dire tous les spécialistes du climat. En Paca, les projections climatiques montrent cependant "une poursuite du réchauffement jusqu’aux années 2050, quel que soit le scénario", toujours selon Météo France. Localement, il va donc falloir nécessairement s’adapter. "Des solutions existent, nombreuses et dans tous les domaines. Il faut réussir à s’organiser sur les territoires entre les différents acteurs, pour travailler ensemble et les articuler", estime le scientifique Antoine Nicault, coordinateur du Groupe régional d’experts climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nature en ville, matériaux et couleurs adaptés pour les bâtiments, isolation, réflexion sur la mobilité, nouvelles façons de cultiver, d’ombrager, de construire… Tour d'horizon des impacts du climat extrême et des pistes d'adaptation pour permettre aux Alpes-Maritimes et au Var de composer avec cette nouvelle donne dans les décennies à venir.

Promenade des Anglais, 19 juillet 2022. Photo Dylan Meiffret.

Les impacts Sur notre santé Intenses et d’une durée prolongée, les chaleurs que nous venons de connaître ont des conséquences, d’abord sur les humains. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a en effet relevé un pic de surmortalité en France en juillet, consécutif à un premier épisode caniculaire en juin. Impact direct? L’organisme Santé publique France reste prudent à ce stade. Plusieurs mois lui seront encore nécessaires pour donner des résultats stables du fait du délai de traitement des certificats de décès. "Les effets de la chaleur sur la santé sont importants. À la fois sur les personnes les plus vulnérables, mais aussi celles qui vivent dans des bâtiments mal isolés" Antoine Nicault, coordinateur du Groupe régional d’experts climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Grec-Sud) L’écologue et paléoclimatologue explique ainsi que la problématique des îlots de chaleur en ville est particulièrement perceptible la nuit: "Les villes emmagasinent de la chaleur et la température nocturne descend beaucoup moins, avec un effet néfaste sur les organismes, qui ne récupèrent pas." "Être exposé à la chaleur pendant plusieurs heures et surtout plusieurs jours a tendance à épuiser le corps et à solliciter le cœur, beaucoup plus que la normale", expliquait, au cœur de l’été, Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’Union française pour une médecine libre.

L'exposition prolongée aux fortes chaleurs a un effet sur la santé. Photo Philipe Arnassan.

Sur la biodiversité La canicule a aussi – évidemment – des effets sur le milieu qui nous entoure. Notamment en termes de sécheresse. Car si on a beaucoup parlé du manque de précipitation depuis de nombreux mois, la sécheresse n’est pas que météorologique. "Elle est aussi liée à ces chaleurs, qui augmentent l’évapotranspiration et qui donc assèche les sols", précise Antoine Nicault. On parle de sécheresse édaphique ou agricole, "d'autant plus marquée dans notre région qu’on a déjà un climat méditerranéen avec une sécheresse estivale météorologique assez prononcée". Les conséquences, on a notamment pu les observer sur ces cartes de la France vue par satellite montrant de larges zones de forêt brunie. La preuve au moins qu’"on va vers des épisodes de dépérissement", assure le paléoclimatologue, sans pour autant annoncer de mortalité. "Peut-être que ces peuplements reprendront l’an prochain…" N'empêche, précise-t-il, que "cette souffrance entraîne une perte de capacité des écosystèmes à séquestrer le carbone". Un cercle vicieux qu’on constate aussi en mer. Certaines espèces sont particulièrement vulnérables à la hausse de température de la Méditerranée. En tête, les herbiers de posidonie qui, eux aussi, "rendent de grands services en termes de séquestration du carbone ou pour lutter contre l’érosion des côtes". Or, insiste Antoine Nicault, "si la Méditerranée dépasse 28° C trop souvent, les posidonies dépérissent".

Des posidonies en baie de Cannes, cet été. Photo Patrice Lapoirie.

En mer, la hausse significative de la température peut aussi créer un chasser-croiser d'espèces et modifier l'écosystème de nos côtes. "Cette chaleur pose des questions au niveau du développement, par exemple, de bactéries, de micro algues dont certaines peuvent être toxiques, souligne Anne-Lise Muller, chargée de mission Eau, mer et biodiversité au sein de l'association France nature environnement Paca. Comme l'Ostreopsis ovata, une algue microscopique d'origine tropicale, régulièrement détectée le long des côtes méditerranéennes en été depuis plusieurs années et actuellement étudiés par le bureau marseillais de Surfrider foundation. Une espèce qui présente un danger pour l'humain comme pour la biodiversité", ajoute-t-elle. "En 2005 par exemple, l’espèce Ostreopsis ovata a été impliquée dans près de 200 cas de personnes nécessitant des soins médicaux sur la côte ligurienne en Italie. Les symptômes étaient les suivants: rhinorrhées, fièvres, toux, conjonctivites et difficultés respiratoires. [L'algue] est en effet connue pour libérer une toxine volatile pouvant se disperser dans les embruns et impacter tant la biodiversité marine que les usagers du littoral", peut-on lire sur le site de Surfrider foundation Europe.

Pour s'adapter à la chaleur, et si on végétaliser les villes? Si vous avez déjà ressenti l’effet fraîcheur procuré par les arbres, des chercheurs l’ont, quant à eux, mesuré. Une équipe du laboratoire ABC, Ensa-Marseille a ainsi relevé que le mercure affichait 25 °C au cœur de l’été dans une allée à l’ombre du parc Jourdan, à Aix-en-Provence, contre 42 °C au soleil. Capable d’abriter les passants, de capturer le carbone et de créer de la fraîcheur grâce à l’évapotranspiration générée par ses feuilles, l’arbre semble être LE joker pour lutter contre les fortes chaleurs promises à nos villes méditerranéennes pour l’avenir. Oui, mais pas à tout prix ni n’importe comment, nuancent les experts.

Bien choisis et plantés, les arbres peuvent lutter contre la canicule. Photo Jean-François Ottonello.

Éviter les fausses bonnes idées "Évacuons tout de suite l’arbre en pot. Il fait joli mais on ne stocke pas du carbone dans des pots de fleurs, élimine d’entrée Philippe Rossello, coordinateur et animateur du GREC-Sud. Ce qu’il faut absolument, c’est désimperméabiliser les sols pour donner une vraie chance au vivant de stocker du carbone et permettre à l’eau de s’infiltrer en cas de fortes pluies", préconise-t-il. Plus que des arbres en pot, donc, ou des rangées alignées çà et là sur des avenues, "pour arriver à un phénomène de renaturation des villes, la politique de végétalisation doit être pensée globalement", dit-il. Le but : éviter les fausses bonnes idées. Comme des essences, à l’instar du pin, qui créent de l’ombre mais peu d’évapotranspiration, donc de fraîcheur si c’est l’effet recherché. "Un arbre suffisamment haut, avec de grandes feuilles, peut permettre au matériel urbain de ne pas s’échauffer en journée. Mais trop de feuilles peuvent, en revanche, bloquer le rayonnement infrarouge que génèrent certains matériaux la nuit et augmenter, a contrario, la chaleur nocturne", étaye aussi Philippe Rosello. Avec les arbres, "il faut être cohérent" Des arbres gourmands en eau seront aussi en danger si leur irrigation n’est pas sanctuarisée dans des villes promises à des sécheresses à répétition. "On sait que les arbres font partie de nos solutions d’adaptation, qu’ils favorisent la biodiversité, permettent de réguler la température. Or, avec la plupart des arrêtés sécheresse, il était interdit cet été d’arroser des arbres de plus de 3 ans : c’est très contre productif. Si on décide que l’agroforesterie est une solution d’avenir pour nous aider climatiquement, il faut être cohérent", met en garde l’hydroclimatologue Florence Habets. Une équation complexe qui exclut tout discours simpliste se félicitant uniquement du nombre d’arbres plantés. Former les élus aux enjeux complexes Mais alors que faire pour faire vraiment de l’arbre un allier du rafraîchissement de nos villes ? "Il faut regarder au cas par cas, quartier par quartier, la texture du sol, sa profondeur, les réseaux et canalisations qui empêchent parfois la plantation, les ressources en eau disponibles et réunir, à l’échelle d’une ville, scientifiques, techniciens des espaces verts (qui ont une bonne connaissance du terrain), climatologues et élus", conseille Philippe Rosello du GREC-Sud. Comprendre la complexité des enjeux pour agir, c’est la voie sur laquelle s’est engagée la Région en participant depuis 5 ans au projet européen Nature en ville. Les métropoles Toulon - Provence - Méditerranée et Nice - Côte d’Azur ont ainsi pris part à des expérimentations: la création d’un sentier de randonnée urbaine dans l’aire toulonnaise ou la végétalisation des cours d’école à Nice. "Un projet de sensibilisation, d’information, de formation des élus à ces questions de la nature en ville et des services écosystémiques qu’elle peut rendre", souligne Anne Claudius-Petit, vice-présidente du conseil régional chargée de la transition énergétique. C’est pourquoi l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement, qu’elle préside par ailleurs, propose des formations à ceux que les citoyens ont mis en responsabilité. "Beaucoup d’élus n’ont pas forcément de vision d’ensemble de ce qui peut être fait. La Région, elle, a cette capacité de leur parler et de les accompagner dans la mise en place d’une stratégie."

Lac du Broc, 29 juillet 2022. Photo Dylan Meiffret.

Les impacts Sur les fleuves et cours d'eau Parmi les images les plus saisissantes de cette aridité: des lacs et cours d’eau à l’agonie. Une sécheresse hydrologique très marquée sur nos territoires, dotés "de fleuves et de cours d’eau plutôt petits", souligne l’hydroclimatologue. Dans le Verdon, l’assèchement spectaculaire est, par exemple, multifactoriel: "Le manque de neige a eu un impact: un stock d’eau sous forme de neige crée normalement un bon écoulement qui peut remplir des barrages assez vite. Mais c’est aussi une sécheresse anthropique (causée par l’activité humaine): le canal de Provence envoie pas mal d’eau vers l’aval pour l’agriculture et la production d’électricité. L’eau injectée dans le Verdon a aussi sans doute été restreinte pour passer l’hiver à venir", décortique-t-elle.

Le lac de Sainte-Croix, le 19 septembre 2022. Photo Philipe Arnassan.

En mer 'Toute l’eau douce des cours d'eau qui n’arrive pas à la mer en modifie la dynamique, en particulier dans la Méditerranée qui est fermée et qui a déjà énormément subi de prélèvements. Les gros barrages sur le Nil, l’Ebre ont déjà modifié les écoulements vers la Méditerranée et donc sa salinité. Et ça change la biodiversité marine… La mer a besoin d’eau douce! Si on prélève tout en amont pour des usages humains, on met en danger un milieu très important", prévient l'hydroclimatologue Florence Habets. Sur l'agriculture "En général, le premier impact de la sécheresse est agricole. En surface, elle se traduit d’abord par des sols qui s'assèchent et donc des plantes qui souffrent", ajoute la spécialiste. À l'instar, notamment, des vignes varoises. "La sécheresse joue sur le millésime et la taille des grains. Avec le manque de pluie actuel, nous avons des raisins 10 à 15 % plus petits que d’habitude, ce qui donnera un rendement moindre du même ordre... ", expliquait, au cœur de l'été 2022, Florian Lacrou, directeur d'une coopérative dans le Var.

Sur nos habitations La sécheresse menace aussi certaines habitations de fissurer. On appelle ce phénomène la sécheresse géotechnique, comme le détaille Florence Habets. "Souvent, ce sont des maisons qui sont construites en pente et sur des sols assez argileux qui peuvent bouger. Car ces sols ont une capacité, quand ils perdent de l’eau, à se restreindre, à craqueler. Puis, quand il pleut à nouveau, ils regonflent. Aujourd’hui, on voit que des maisons très anciennes sont touchées donc c’est forcément qu’il se passe quelque chose", pointe-t-elle, en précisant toutefois que les fissures peuvent être multifactorielles selon les endroits, notamment en cas de chantier de construction à proximité susceptibles de fragiliser aussi les sols. En France, l'addition de cette sécheresse géothermique s'annonce particulièrement salée.

Pour s'adapter à la sécheresse, et si on soignait nos sols? Et si la clé pour préserver l’eau se trouvait sous nos pieds? "Dans les solutions qui sont prônées par les scientifiques car elles font leur preuve dans les milieux arides, travailler sur les sols et la végétation est central. Plus on donne au sol des capacités pour maintenir l’eau et donc maintenir une végétation qui peut capter la rosée, mieux ce sera", explique l’hydroclimatologue Florence Habets. Pour cela, aucune recette miracle mais une multitude d’actions différentes. Dans le domaine de l’agriculture d’abord, "qui utilise 93 % de l’eau mondiale", dixit l’hydrologue Emma Aziza. "On a rendu le territoire plus aride et donc il y a une pauvreté de matière organique dans les sols qui menace", constate cette spécialiste. Il faut donc l’enrichir.

Enrichir les sols, un enjeu pour qu'ils retiennent mieux l'eau. Photo Laurent Martinat.

Compost, marc de raisin, engrais verts... à la rescousse des sols "En maraîchage, les pratiques consistent souvent en des apports de fumiers et composts (notamment de déchets verts issus des collectivités, ou localement de marc de raisin) ou la mise en place d’engrais verts dont la biomasse va être restituée au sol. Plus le sol a un bon taux de matières organiques, plus il retient l’eau, comme une éponge", détaille Florian Carlet du Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) Paca. "Moins labourer quand cela est possible permet aussi à la vie du sol de faire son office. Utiliser moins de pesticides aussi. Les scientifiques se rendent compte maintenant à quel point il y a une symbiose entre la plante et le milieu du sol, les champignons, les microbes, remarque Florence Habets. Par le passé, on a trouvé des produits magiques: l’azote et les pesticides, pour se passer du milieu naturel et booster notre agriculture. Aujourd’hui, le constat est clair: il faut revenir en arrière, faire revenir le milieu vivant." En innovant, cherchant... A l’instar, par exemple, des défricheurs de la Maison des semences paysannes de Nice, un groupe d’agriculteurs en pleine expérimentation d’engrais verts. "On rentre d’une tournée dans les Alpes-de-Haute-Provence. On y a trouvé, par exemple, la féverole de Forcalquier, une espèce à planter entre deux cultures pour enrichir les sols en azote", explique Maxime Schmit, le coordinateur. Ou encore des Alchimistes Côte d’Azur, société varoise qui collecte les déchets organiques de la restauration collective, gorgés en eau, pour produire en quantité du compost destiné à enrichir les sols des agriculteurs locaux. Décisions stratégiques Pour sauver les sols, les solutions sont aussi structurelles, politiques. "Dans le Var et les Alpes Maritimes, beaucoup des parcelles les plus profondes et fertiles - qui devraient donc logiquement être dédiées aux cultures - sont en plaine. Or, c’est dans ces secteurs que l’urbanisation est la plus galopante. La dégradation des sols agricoles est donc aussi dépendante des stratégies d’aménagement des collectivités sur leurs territoires", conclut Florian Carlet du Civam.

Les Salles-sur-Verdon, 27 juillet 2022. Photo Philipe Arnassan.

Les impacts "L’été 2022 est effectivement un échantillon de ce que l’on va subir ces prochaines années." Bruno Teissier du Cros, expert au pôle DFCI (défense des forêts contre les incendies) à l’Office national des forêts, détaille : "Nous préparons cet avenir sur la base de ce que nous analysons, des projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de Météo France, etc. Notre rôle est de tout faire pour que la forêt ne brûle pas. Pour que le changement climatique ait le moins d'impact possible." Nous l'avons lu plus haut, ces poumons verts sont essentiels à notre survie. Pas une mince affaire quand on sait que le taux de mortalité des espèces est particulièrement élevé cette année comme le risque incendie pour nos deux départements. "Cette mortalité conséquente est un paramètre majeur. On a beaucoup plus de végétation sèche et morte, hautement inflammable." Il va falloir traiter, débroussailler, broyer, etc. Au risque de voir encore le risque incendie augmenter encore alors que l'été est passé. Les zones de départ de feu sont fluctuantes. Aussi, les biens et les personnes sont régulièrement en danger. René Dries, directeur du Sdis 06 développe: "Les zones de départ de feu sont fluctuantes. Ce n'est plus forcément depuis un secteur où l'on sait que le danger est prégnant et les incendies récurrents. Cela peut-être partout. Cet été, on a été très près de l'autoroute. Côté Esterel, Tanneron..." Un facteur récent là-aussi, à considérer pour les années à venir.

On débroussaille 50 mètres autour de son habitation et même si ça déborde chez le voisin. Photo Félix Golési.

Les pistes pour s'adapter Débroussailler, favoriser certaines espèces et replanter. Telles sont les missions de l’ONF. Avec tout un travail de contrôle, conseil, accompagnement des communes, formation des élus, etc.

"Le feu fait partie de l’écologie méditerranéenne. La forêt brûle... mais tous les 40 ou 50 ans, pas tous les dix ans! Nous devons considérer ceci et nous y adapter. La forêt n’a pas à s’adapter à nous." Bruno Teissier du Cros enchaîne: "Par exemple, il faut pouvoir envisager que si le pin d’Alep ne plaît pas aujourd’hui parce qu’il flambe vite, il sera peut-être le seul debout dans dix ou vingt ans. Alors il faudra le favoriser parce que l’enjeu, aux vues des prévisions, c’est d’absolument préserver les espaces boisés." L'origine des incendies est à 92% humaine. Et comme la source des incendies est à 92% d’origine humaine, il faut éduquer fortement. "Il y a un code forestier qu’il faut connaître et respecter. Quant à la question du débroussaillement autour des habitations, elle est centrale. Il faut, plus que jamais, se soumettre aux obligations légales." René Dies, directeur du Sdis 06 souligne que si l’on ferme les massifs forestiers, qu’on interdit le bivouac, ce n’est pas pour rien et insiste lui aussi sur la question de la prévention. L’expert de l’ONF reprend: "On débroussaille 50 mètres autour de son habitation et même si ça déborde chez le voisin. On élimine nos déchets verts selon les règles et elles diffèrent d’une zone à l’autre. Il y a des plaquettes qui sont très bien faîtes, sur le site du Département." Surtout, on nettoie avant la saison chaude et on n'hésite pas à le faire à la fin. Avec des étés comme celui qui vient de s'écouler, il y a de quoi faire dans les forêts, les bois, les jardins... Les causes naturelles, comme la foudre, sont plus rares et touchent plutôt les vallées. René Dies, directeur du Sdis 06 confirme: "Neuf fois sur dix, la cause est humaine. Principalement accidentelle, bien entendu." L'action d'un pyromane est possible mais heureusement rare. Elle est très péniblement canalisable. Quant aux causes naturelles, comme la foudre, elles sont plus rares et touchent plutôt les vallées. "Au Japon, ils mènent un gros travail de formation des citoyens à ces risques. Je trouve ça très intéressant. Et très inspirant." Parce qu'en effet, revenir aux fondamentaux, faire de la lutte contre l’incendie l’affaire de tous : il n'y a rien de plus efficace.