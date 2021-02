Aménagement et urbanisme, alimentation, tourisme... Les combats de l'association environnementale Aspona pour la Riviera Française en 2021

L’Aspona a beau être plus naturellement tournée vers le littoral, les enseignements à tirer de la catastrophe dans la Roya n’en demeurent pas moins instructifs pour tous les territoires.

La tempête Alex et ses conséquences permettant de se pencher sur la gestion du risque en matière d’aménagement.

En lien étroit avec l’association "Roya expansion nature", les membres suivent ainsi de près les deux études qui seront menées dans le cadre d’un retour d’expérience, piloté par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Deux études instructives

La première d’entre elles consistera en une étude hydrologique réalisée par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) en lien avec l’université Gustave Eiffel (spécialisée dans l’étude des villes et des processus d’urbanisation), et l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Elle visera à donner une caractérisation la plus fine possible de l’événement survenu le 2 octobre 2020.

La seconde sera une étude morphologique, réalisée par le service "restauration terrain de montagne" de l’Office national des forêts, en lien avec l’INRAE.

Elle aura pour objectif de caractériser les cours d’eau avant la crue, d’étudier la contribution sédimentaire des bassins. Pour finalement dresser un bilan sur l’état des cours d’eau au terme des intempéries. Puis évaluer leurs changements de morphologie à moyen terme.

Ces deux études de très haut niveau devraient être finalisées fin 2021. Et l’Aspona entend bien apprendre de leurs conclusions. Consciente qu’il faudra faire preuve d’ingéniosité pour reconstruire la vallée. Et, surtout, d’une autre vision de l’aménagement.