"Si par malheur nous échouions…": le prince Albert II somme le monde d'agir pour préserver les régions polaires

"Si par malheur nous échouions notre responsabilité face aux générations futures serait tristement gravée dans l’histoire de l’humanité." Vendredi dernier à Paris, le prince Albert II est monté à la tribune du One Polar Summit, organisé par le Président Macron au Museum national d’Histoire naturelle, pour porter un énième message d’alerte et de résilience face au déclin des glaciers, l’agonie des régions polaires, et leurs conséquences mortifères sur notre quotidien.

"Près de deux milliards de nos contemporains dépendent de l’eau des glaciers pour leur vie. Un humain sur dix vit dans des zones littorales menacées par la montée des eaux qu’entraînera la fonte des glaces. Nous ne pouvons ignorer leur sort", a regretté le souverain face à un banc de chefs d’État, scientifiques et autres représentants d’associations et fondations œuvrant pour la préservation de l’environnement.

"Savoir est une chose (...) pouvoir en est une autre"

Fidèle à son approche empirique, le souverain a rappelé que les conclusions présentées les deux premiers joursc du Sommet par les scientifiques étaient "sans appel", faisant notamment référence au rapport spécial, "que Monaco avait appelé de ses vœux", sur les océans et la cryosphère, établi par le GIEC et rendu public à Monaco en 2019. Des "évolutions dramatiques" depuis remis en exergue par les derniers rapports.

"La moitié des glaciers de cette planète n’existera vraisemblablement plus à la fin de ce siècle. Nous ne pouvons plus l’ignorer", a rappelé le prince Albert II avant d’appeler à un sursaut international qui, malheureusement, ne survit que rarement aux grandes annonces communes sur la durée. "Les constats ne suffisent plus. Savoir est une chose, vouloir, et plus encore pouvoir, en est une autre. Or, les constats nous rappellent aussi que nous savons comment agir pour freiner la catastrophe, et que nous pouvons encore le faire."

Incitant à soutenir la communauté scientifique pour "accélérer ses connaissances", le Prince a lancé un nouvel appel à la collaboration mondiale. "Nous devons nous engager plus vigoureusement dans ce qui est la seule vraie solution pour limiter le changement climatique et ses effets: la décarbonisation urgente et complète de nos économies. Ce n’est que si nous nous y engageons résolument que nous pourrons espérer préserver au moins partiellement les écosystèmes les plus menacés."

1 milliard d’euros pour la recherche en France

Une urgence qui ne saurait tolérer un engagement à demi-mot, encore moins de marche arrière. "Écartons, dès à présent, toute idée de remettre en cause le Traité de l’Atlantique qui constituerait une régression inacceptable. Nous pouvons et nous devons nous engager, comme nous y invite l’appel de Paris pour les glaciers et les Pôles", a-t-il conclu en remerciant Emmanuel Macron pour son initiative.

En clôture de ce Sommet, le président de la République a lancé l’Appel de Paris, et confirmé "une stratégie polaire qui va se décliner à horizon 2030" en France, avec notamment 1 milliard d’euros investi dans la recherche polaire. Des fonds notamment alloués à la rénovation de deux stations scientifiques implantées dans l’Antarctique. Un navire brise-glaces sera également construit et baptisé du nom du premier ambassadeur pour les pôles, Michel Rocard.