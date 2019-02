Albert II “champion” de l’environnement en Inde Une alliance optimiste entre FPA2 et TERI

Victime de son propre succès économique et démographique, le peuple de Gandhi n’en reste pas moins le premier adorateur de la nature, dont chaque Dieu est une émanation. Si la capitale, New Delhi, suffoque sous la main de l’homme, le mea culpa des autorités fut immédiat, ce lundi, lors de l’ouverture du Forum économique Monaco-Inde.

Sur les artères bondées de la « Ville verte », la prise de conscience est omniprésente. Pas un Abribus avec une publicité sans équivoque du type « Bring our blue sky » ou « To a green and clean Delhi ».

Si le premier homme politique d’envergure à avoir alerté le monde sur le désastre écologique reste John Kerry, et que certains privés se sont illustrés pour la cause, comme Richard Bronson ou le regretté Paul Allen, il semble aujourd’hui que la palme de la légitimité sur le sujet revienne au prince Albert II.

En amont de la signature d’un accord de coopération avec le Monaco Economic Board, présidé par Michel Dotta, le président de la Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI), Sandip Somany, a en tout cas été catégorique en s’adressant au souverain. « Son altesse est un expert du changement climatique, un champion. L’engagement de Monaco pour soutenir les efforts déployés en Inde pour comptabiliser les effets du changement climatique est indéniable. La Fondation Prince Albert II participe d’ailleurs à la plantation de teck et de bambous dans le centre de l’Inde. »

Une envie de bien faire

Un hommage appuyé dont la sincérité se confirmait après les déclarations du même acabit du ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Aviation civile et du Secrétaire adjoint au ministère des Affaires extérieures, en remettant un « Green Certificat » honorifique au souverain, au conseiller Gilles Tonelli et à Michel Dotta.

Au lendemain de ces éloges, et au sortir d’audiences successives avec la ministre des Affaires extérieures, Sushma Swaraj, le président Ram Nath Kovind et le Premier ministre, Narendra Modi, le prince Albert II a salué « un pays qui connaît le plus fort développement de ces dernières années, un essor économique remarquable, et fait aussi preuve d’une volonté de s’inscrire dans des objectifs de développement durable, notamment sur le plan solaire (lire page suivante). »

Un gouvernement en...