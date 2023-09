"On va le faire et on ne va pas lâcher": Alain Ducasse déterminé lors du premier Sommet de la gastronomie durable à Monaco

C’est l’un de ces projets ambitieux que porte la Principauté. Sorti du chapeau, ou plutôt de la toque, du chef multi-étoilé Alain Ducasse avec le prince Albert II. L’heure des mots avant l’heure des actes. Car il faut bien organiser ses pensées avant de les mettre en œuvre. Pourtant, les actes manquent, alors que l’urgence est dans tous les esprits.

Le One Monte-Carlo accueillait le premier Sommet de la gastronomie durable. Un titre qui semble grandiose tant l’ampleur, la tâche mais aussi la volonté de son instigateur semblent importants, lourds. De sens mais aussi de conséquences. L’alimentation étant un grand émetteur de gaz à effet de serre, "la gastronomie doit jouer un rôle crucial face aux perturbations écologiques et climatiques, résume l’à propos de l’évènement. Il est temps de changer notre façon de penser la nourriture et de la considérer comme un moyen de préserver la planète et ceux qui l’habitent."

"Je suis serein"

Si cette journée de rencontres et d’échanges était primordiale, l’attention était aussi et surtout tournée vers ce qui allait en résulter. Les déceptions des lendemains d’action ont été trop souvent nombreuses. "L’objectif c’est ce qu’on va acter et ce qu’on va délivrer, promettait avec optimisme Alain Ducasse à la mi-journée. On connaît les problématiques, il faut savoir comment on se met en ordre pour améliorer. Pour que chacun apporte sa part."

Le chef cuisinier ne panique pas et affiche ses ambitions à travers la Principauté. "Il faut le faire ensemble. On est à Monaco et je pense que c’est plus facile de faire que dans des pays voisins à cause de la complexité politique. Ici, c’est la vision qui est portée par une personne et on va l’accompagner. Monaco a un rôle d’influence important."

Il se met en ordre de marche. "Maintenant il faut réagir à ce que l’on constate. On va le faire et on ne va pas lâcher. Je suis serein. Il faut un engagement des grands confrères, des pêcheurs, des éleveurs, des cultivateurs pour faire en sorte que cette planète soit vivable pour tous les individus sans rien enlever à personne. Simplement en changeant la manière de se comporter par rapport à la nourriture."

Cinq grands thèmes de discussion

Certes, le discours et les volontés affichées sont clairs. Mais concrètement, comment passer au concret? à travers une journée d’échanges dans un premier temps. Un temps où les visions, les opinions et les bonnes pratiques se croisent et enrichissent la discussion.

Cinq grands thèmes étaient à l’ordre du jour pour élargir le plus possible le champ de dialogue: cultiver et pêcher à l’heure du dérèglement climatique, cuisiner responsable, s’engager pour la gastronomie durable, restaurer l’éducation alimentaire et quel futur pour la gastronomie?

Tour à tour, des maraîchers, cueilleurs, pêcheurs, chefs, directeurs d’ONG et autres chefs d’entreprise se sont succédé sur scène, interrogés par la journaliste Daphné Roulier. Ils ont ainsi pu ouvrir une fenêtre sur leur quotidien, leurs pratiques vertueuses qui tendent vers une alimentation durable.

Seulement voilà, comme le soulignait Olivier Wenden, vice-président et administrateur délégué de la FPA2, comment éviter l’entre-soi ? Comment parvenir à porter le message au-delà de la seule salle du One Monte-Carlo, acquise presque totalement à la cause défendue? "Il y a un peu d’entre-soi mais il faut réseauter, estime Alain Ducasse. Il faut que cette volonté redescende auprès du plus grand nombre. Il faut que cela fasse tache d’huile et il faut quitter le cercle des initiés."

"Aucune recette unique"

Tout juste revenu de New York, où il a participé à l’Assemblée générale des Nations Unies, le prince Albert II a lui aussi tenu à apporter sa pierre à l’édifice. Résumant parfaitement l’une des idées de cette journée: privilégier la qualité à la quantité avec une approche globale à échelle locale. "Aucune recette unique ne permettra de résoudre la crise environnementale. Aucun de nous ne pourra réussir seul. C’est pourquoi je souhaite que cette initiative ne soit qu’une première étape, que d’autres éditions permettent de poursuivre ces réflexions."

Car d’autres éditions sont prévues, la prochaine dans deux ans. "On va mettre chacun des briques avec certitude et on mesurera à nouveau dans deux ans - c’est beaucoup et peu à la fois, estime Alain Ducasse. Est-ce qu’on aura fait des pas de géant? Pas sûr, mais on aura fait des pas."