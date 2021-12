A Monaco, l'expo "Arktic Circle" sensibilise et questionne sur la fragilité du monde polaire

Récit de 5 années de travail sur le terrain entre 2013 et 2018 dans des zones glacières comme la Laponie et l’Arctique. Olivier Anrigo, ancien photographe de presse, expose jusqu’au 25 février le fruit de son travail à l’espace 22, au 24 boulevard d’Italie.

Des clichés réalisés avec la participation de scientifiques qui illustrent de beaux paysages enneigés ainsi que des moments de vie animalière. Son but? Sensibiliser le public, et notamment les plus jeunes, au changement climatique.

"Ce sera à eux demain d’adopter les bons gestes. Aujourd’hui la nouvelle génération qui est à fond sur les téléphones, sur la photo, peut être amenée à se poser des questions", espère celui qui a longtemps travaillé entre autres pour l’agence de presse Reuters.

"J’ai même failli être amputé d’un pied"

Un changement radical d’approche avec cette nouvelle activité d’illustration qui nécessite un long travail de recherche et beaucoup de patience derrière l’objectif pour capter le meilleur moment.

Comme le jour où il a pu photographier un couple de cerfs le long de la banquise : "Pour les avoir avec cette attitude-là, je suis resté sur site pendant deux jours, pour voir la vie qu’il y avait et me fondre dans le décor."

Une grande partie de ces instants volés au téléobjectif l’ont été dans des conditions parfois délicates. "On était en repérage le matin et je suis resté plusieurs heures avec de la neige dans mes bottes et j’ai même failli être amputé d’un pied comme ça." C’est le risque qu’il a pris pour obtenir des images d’une petite famille d’ours polaire jouant sur la banquise (voir photo ci-dessous).

Lors de cette exposition, vous pourrez découvrir une vingtaine de clichés, allant du trois mètres par deux à des formats plus classiques, sur des supports en aluminium qui apportent une plus grande profondeur d’image. Des photos que l’on retrouve dans l’ouvrage du même nom, Arktic Circle, qui a été publié fin novembre.

Pour s’attaquer aux problématiques environnementales, c’est accompagné d’une équipe de scientifiques déjà présente dans la réalisation de son livre, qu’Olivier repartira en expédition en 2023 dans le Spitzberg pour y réaliser un web documentaire de 6 épisodes de 12 minutes. Un projet qui a pu voir le jour en partie grâce aux recettes réalisées avec la vente du livre et à la participation de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

La galerie est ouverte du lundi au samedi de 10 h 30 à 18 h 30. Vous pouvez retrouver le livre d’Olivier Anrigo ainsi qu’une grande partie de ses productions sur son site internet : olivieranrigo.fr