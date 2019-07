A Monaco, le secteur maritime teste l’hydrogène en compétition

Il y a le solaire, évidemment, une catégorie historique de cette manifestation. Mais la section energy class, elle - avec une coque de catamaran similaire fournie aux huit concurrents par le Yacht-club - met en lumière d’autres styles de propulsion. Batterie au lithium, hélice en traction… Ou encore l’hydrogène!

Une piste sérieuse pour l’avenir du secteur maritime? "Pour le solaire, le problème est l’intermittence. Vous avez du soleil la journée mais pas la nuit. De plus, on ne sait pas stocker l’électricité sur un bateau, l’hydrogène oui, résume Jérémie Lagarrigue, conseiller scientifique et technique pour le Yacht-club. L’avantage de l’hydrogène, c’est qu’il permet d’être transformé en électricité sans aucune pollution, sans aucun bruit. Les déchets que l’on va avoir, c’est de la chaleur qu’on va pouvoir capitaliser pour des réseaux urbains et de l’oxygène pour pas mal d’applications. C’est clairement l’une des futures solutions." Et le spécialiste de dégainer un chiffre: "Les spécialistes disent que d’ici 2050, 20% de l’énergie globale fonctionnera avec de l’hydrogène".

"Ces jeunes-là apportent des solutions"

Dans les paddocks, on retrouve le local de l’étape - pourtant spécialisé dans les énergies fossiles (pétrole, gaz) - qui use de l’hydrogène : la SBM Offshore. Une société qui ne tourne pas pour autant le dos à la transition énergétique. En quelques mois, entre les heures de travail et le temps libre, une équipe a pondu un prototype qui avance à près de 20 km/h et tient sur une distance de 30 kilomètres.

"L’hydrogène alimente une pile à combustible. Avec le mouvement du bateau, on récupère de l’oxygène. Les deux entraînent une réaction qui va créer de l’électricité, laquelle sera envoyée jusqu’au moteur, détaille Federico Toscano, le capitaine de l’équipe SBM Offshore.

De là à voir ce système de propulsion s’appliquer aux grosses structures ? C’est encore trop tôt pour le dire. "Aujourd’hui, quand on voit ce qu’il se passe avec l’environnement, notamment les canicules, une transition est forcément nécessaire. Il faut changer les choses, plaide Jérémy Lagarrigue. On est là pour mettre en valeur les solutions qui existent sur le marché. Venez les découvrir ! Ces jeunes-là apportent des solutions. Ils en ont la responsabilité."

* Composés d'étudiants, d'universitaires, d'ingénieurs et autres industriels. Quatorze nationalités sont représentées.