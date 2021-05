À Monaco, des lycéens s'unissent pour nettoyer les rues et le port

Avec cette action, les lycéens de la Principauté cherchent à agir pour l’environnement.

Le projet est une idée du club écologie créé en septembre dernier au Lycée Albert 1er de Monaco.

Pour toucher le plus grand nombre, Andréa Tortella, élève de terminale à l’origine du club écologie, annonce les dates des récoltes sur Instagram. Grâce à ça, les élèves d’autres lycées monégasques participent.

Chiara, élève de seconde au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco a participé pour la première fois grâce à ces publications.

Lors de la récolte, elle se réjouit d’avoir accompli une bonne action. "J’ai pu faire quelque chose qui contribue à protéger la planète[...] c’est une très bonne initiative."

"On a même trouvé une chaise"

Avant les publications d’Andréa, la plupart des lycéens présents aux récoltes ne se connaissaient pas. Ils participent donc dans la joie et les rires à la récolte, tout en faisant de nouvelles rencontres.

À chaque sortie, les volontaires font le tour du port Hercule armés de sacs et de gants. "C’est un endroit central où il y a pas mal de déchets, c’est pour ça qu’on vient ici", explique Andréa.

Pendant deux heures, ils s’activent à ramasser tous les déchets qu’ils voient sur la voie publique. "On a même trouvé une chaise la dernière fois".

Les "basiques" restent les masques, mégots, bouteilles en plastique et en verre.

Après leur passage, les lycéens laissent "un port vide de déchets", qu’ils trient et jettent dans les poubelles disséminées aux alentours. Les jeunes engagés pour l’environnement ont même ramassé certains déchets dans l’eau du port à l’aide d’une épuisette.

Des résultats déjà visibles

Les récoltes organisées par le club écologie ont déjà un impact sur la pollution dans le port. À chaque passage, les volontaires remarquent qu’il y a de moins en moins de déchets. "C’est une bonne nouvelle puisqu’on passe toujours au même endroit", se réjouissent Andréa et Clara, membres du club.

Autre bonne nouvelle, les gros déchets disparaissent des abords du port Hercule. "Avant, il y avait vraiment beaucoup de bouteilles et de morceaux de verre, maintenant, on trouve plus des petits déchets comme des mégots."

Les efforts du club ne s’arrêteront pas là, Emma Mesnier, élève de première et membre du club, explique son envie que le club grandisse "pour que les prochaines années on puisse agir de plus en plus".

Pour cela elle reprendra sûrement la gestion du club l’année prochaine et continuera les collectes sur le port. En attendant, leur prochaine récolte aura normalement lieu le 13 juin.