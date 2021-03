À Menton, des surfeurs lancent une pétition pour un récif artificiel vertueux

Menton, ville de surf ?

Brice de... Menton? Le désormais célèbre surfeur niçois incarné par Jean Dujardin, qui n’a pas fini d’attendre sa vague à Nice, aurait mieux fait de gagner la baie du soleil. Un endroit où il n’aurait pas eu à attendre longtemps. Car, selon les surfeurs, Menton et Roquebrune-Cap Martin sont de plutôt bon spots.

"Franchement, entre septembre et mars, il y a moyen de surfer 2 fois par semaine! Et parfois quand il y a une bonne houle en hiver, ça peut durer 3 ou 4 jours d’affilée", témoigne Malo Le Dantec, surfeur niçois. Ce qui est beaucoup plus rare entre mars et septembre... "Là par contre, on attend un peu plus la vague..."

Le spot mentonnais est apprécié, "notamment du côté du musée, car il y a de belles vagues quand il y a une houle de Sud-ouest et le spot de Roquebrune Cap Martin encore plus, car on est à l’abri du vent même quand il y en a beaucoup, mais la houle de sud ou sud-ouest rentre bien". Pas encore un spot comme Nazaré ou Tarifa, mais plutôt pas mal quand même. "Ici, on peut surfer sur des vagues de 3m, 3m50..."

Sur une communauté d’environ 3.000 surfeurs, une bonne centaine vient régulièrement surfer à Menton et Roquebrune.