À la découverte des arbres remarquables de Monaco

Trésors en vue. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les arbres font partie du patrimoine monégasque. Les plus belles essences ont été plantées en 1890 et perdurent depuis. Que l’on soit passionné ou non, voici une façon de se prendre le frais tout en découvrant de petits bijoux.