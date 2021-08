À 40 mètres de profondeur, Monaco tente de comprendre les mécanismes de croissance du corail rouge

Il a le soutien financier de Chanel et veut comprendre les mécanismes de croissance et de développement du corail rouge pour peut-être repeupler à terme les fonds sous-marins dépeuplés.

Le Centre Scientifique de Monaco a installé le 14 juillet dernier, au pied du solarium du Port Hercule, six grottes - sorte de caisson en béton habituellement utilisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics - dans lesquelles sont implantés des coraux mâles et femelles.

"Un projet ambitieux"

Il y a trente ans, une expérience similaire avait été tentée au niveau du tombant de l’hôtel Fairmont, mais elle fut abandonnée faute de moyens, mais aussi en raison du réchauffement de l’eau de mer et des sédiments qui s’étaient accumulés avec les travaux alentour.

Aujourd’hui, Denis Allemand, directeur scientifique, et son équipe veulent mener leurs recherches jusqu’au bout. « C’est une expérience qui rentre dans le cadre d’un projet ambitieux. Le but est de mettre en place des cultures de coraux et participer peut-être un jour au repeuplement de tombants dégradés. »