400 litres de déchets sont aspirés chaque semaine par deux petits robots dans le port Hercule à Monaco

Installés dans le Port Hercule depuis maintenant deux ans, deux petits engins attirent l’œil des passants. Ekkopol, la société marseillaise qui a créé ces robots, a collaboré avec la Fondation Princesse Charlène et celle du Prince Albert II de Monaco pour les offrir au port. Ce sont des DPOL, "des robots alimentés électriquement qui créent un courant de surface généré par une pompe afin de collecter les macrodéchets et microdéchets, surtout le plastique. Ils ont aussi une fonction de collecteur d’hydrocarbures. Il suffit d’installer un boudin absorbant autour du filet et cela permet de le collecter", explique Jean-Christophe Soler, chargé environnement et sécurité de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SPEM).

Ces aspirateurs des mers s’inscrivent dans la continuité des engagements écologiques et environnementaux qu’a adoptés la SPEM.

Des résultats impressionnants

"Les résultats sont très positifs, on est content, s’enthousiasme Jean-Christophe Soler. La zone est propre tous les jours alors qu’avant, selon les vents et courants, il y avait beaucoup de déchets qui se regroupaient."

La pompe, qui crée le courant et aspire, fait passer 26 litres d’eau par heure afin de ramasser un maximum de déchets. Ensuite, les filets des robots sont vidés deux à trois fois par semaine par les agents environnement, qui travaillent sept jours sur sept dans le port. Ils remplissent des sacs de 120 litres à chaque fois, soit quasiment 400 litres de déchets par semaine.

Pas d’inquiétude pour les poissons juvéniles. La pompe a été étudiée exprès pour eux. Elle est assez puissante pour attirer les déchets mais sans attraper ces petits poissons.

Agrandir la flotte

Aujourd’hui, les deux DPOL sont installés à l’angle du port Hercule au niveau de la Rascasse, car c’est la zone où il y a les plus de déchets qui se regroupent. Ils ne sont pas mobiles mais la SPEM a pour projet d’en installer à d’autres endroits.

"On ne peut pas en mettre n’importe où, il faut bien réfléchir à l’emplacement", affirme le chargé environnement et sécurité.

Les nouveaux espaces pressentis pour accueillir les futurs engins sont le Quai Hirondelle, le Quai Antoine-1er, la darse Sud et bien sûr le port de Fontvieille. "Cette fois-ci, ce sera la SPEM qui financera les DPOL. Elle a prévu un budget pour ça", conclut Jean-Christophe Soler.