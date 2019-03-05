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      120 experts mondiaux pour tenter de sauver les océans à Monaco

      PAR Thomas Michel Mis à jour le 05/03/2019 à 07:55 Publié le 05/03/2019 à 07:23
      Mis à jour le 05/03/2019 à 07:55 Publié le 05/03/2019 à 07:23
      Au menu des réflexions de la Monaco Ocean Week : comment résorber la pollution plastique?

      Au menu des réflexions de la Monaco Ocean Week : comment résorber la pollution plastique? Archives NM

      120 experts mondiaux pour tenter de sauver les océans à Monaco

      Par Thomas Michel Le 05/03 à 07h23 MàJ 05/03 à 07h55

      La 3e Monaco Ocean Week fédérera un nombre record d’experts de la biodiversité et spécialistes de l’économie bleue, désireux de changer de paradigme face à une urgence qui nous concerne tous.

      C’est un fait, la planète bleue s’asphyxie. Si le prince Albert II court les continents pour se faire la voix de cette urgence absolue, et que les consciences s’éveillent, l’heure est à l’action commune.

      C’est dans ce contexte de course contre-la-montre que se tiendront, du 24 au 30 mars prochain, la 3e Monaco Ocean Week et la 10e Monaco Blue Initiative.

      "Après le succès assez franc des deux premières éditions, nous avons à faire face à une avalanche de demandes", se félicite le vice-président de la Fondation Prince Albert II, Bernard…

      La suite du direct