120 experts mondiaux pour tenter de sauver les océans à Monaco

C’est un fait, la planète bleue s’asphyxie. Si le prince Albert II court les continents pour se faire la voix de cette urgence absolue, et que les consciences s’éveillent, l’heure est à l’action commune.
C’est dans ce contexte de course contre-la-montre que se tiendront, du 24 au 30 mars prochain, la 3e Monaco Ocean Week et la 10e Monaco Blue Initiative.
"Après le succès assez franc des deux premières éditions, nous avons à faire face à une avalanche de demandes", se félicite le vice-président de la Fondation Prince Albert II, Bernard…
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