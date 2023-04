"Le consommateur peut tout changer": le réalisateur aventurier Nicolas Vanier livre ses pistes pour réinventer notre société face au dérèglement climatique

Comment réduire son empreinte carbone? Vaste problématique sur laquelle Nicolas Vanier s’est exprimé, il y a quelques jours, lors de l’assemblée des sociétaires du Crédit Agricole à Cagnes-sur-Mer. Il est réalisateur, écrivain mais avant tout aventurier.

Amoureux des taïgas, aux confins du Grand Nord, il a été témoin du dérèglement climatique.

Désormais, plus besoin d’aller si loin pour mesurer les affres d’un équilibre bouleversé. Mais que faire? Rôle du consommateur, sobriété heureuse, feuille de route pour un cinéma plus écolo, Nicolas Vanier livre ses pistes.

Vous reprenez souvent l’expression du philosophe Pierre Rabhi: la sobriété heureuse. Mais pour atteindre une empreinte carbone à 2 tonnes d’équivalent CO 2 par an (actuellement 11 par Français en moyenne, N.D.L.R.), la sobriété ne risque-t-elle pas d’être forcée, brutale?

Je ne suis pas d’accord avec ceux qui défendent le moins bien vivre, qui ne parlent que de restrictions. Il n’est pas trop tard pour changer nos modes de vie et aussi nos mentalités. Nous consommons en huit mois ce que la Terre met un an à produire. Ça ne peut pas durer. Dans mon dernier livre, "Le monde à l’envers", il est vrai que la société s’effondre. Mais j’ai écrit cette histoire pour que ça n’arrive pas en vrai. Une sobriété heureuse est encore possible. La période est passionnante, captivante. Il faut se rendre compte aussi de cette chance que l’on a. On peut imaginer un monde différent où l’on va moins conjuguer le verbe avoir et un peu plus le verbe être.

Dans ce livre, vous mettez en scène un trader à la vie dépensière. Ça n’est pas un choix anodin.

Il se trouve que 5% de la population détient 95% des ressources mondiales. Le changement doit donc obligatoirement passer par une répartition plus juste des richesses. Car nous sommes dans une situation aberrante. On ne réglera rien si on ne règle pas ces inégalités.

Mais tout le monde a un rôle à jouer à son échelle?

Ce qui m’insupporte un peu, ce sont toutes ces personnes qui disent "oui c’est grave, il faut qu’ils fassent quelque chose". En réalité, le principal acteur reste le consommateur. On est dans un monde capitaliste, de surconsommation. Le consommateur a donc une responsabilité totale. C’est lui qui choisit.

Et par ses choix il force les marques à changer?

Il y a des tas d’entreprises, que je ne citerai pas, qui clairement n’ont rien à faire de l’environnement mais qui s’en occupent très sérieusement. Elles savent que pour survivre demain, pour attirer de la clientèle et faire du chiffre d’affaires, il faut se montrer exemplaire. Il y a 20 ans, certaines marques changeaient par conviction. Maintenant, c’est par obligation.

Cette conversion forcée n’est-elle pas dangereuse? Si la démarche est limitée à un coup de communication pour amadouer le client?

Non, regardons l’exemple de certaines pâtes chocolatées dont on a su qu’elles utilisaient de l’huile de palme qui détruisait la forêt amazonienne. Il y a eu de telles campagnes que ces entreprises ont dû changer ou mourir. Et elles ont changé. Peu importe pourquoi elles changent. Parce que les consommateurs sont attentifs. Ils n’achèteront plus auprès de marques irresponsables. Seul le résultat compte.

Prenons un exemple concret avec le Crédit Agricole. Ces cinq dernières années, la banque a investi 35 milliards d’euros dans les industries pétrolières...

Toutes les banques font ça. Je n’aime pas les gens qui critiquent Total, car ils roulent bien en voiture. Heureusement que ces entreprises existent. On a besoin en France d’avoir des banques leaders qui doivent répondre à des appels de marchés. C’est pour ça que la problématique est mondiale. C’est trop facile de montrer du doigt, c’est beaucoup trop simpliste. Je m’insurge contre cette façon très française de faire des raccourcis. La raison et le juste milieu ont rarement leur place dans le débat.

Et si on ne souhaite pas financer des projets pétroliers, comment changer le cours des investissements?

Les gens qui achètent des actions souhaitent en tirer quelques intérêts mais surtout transmettre un capital à leurs enfants, voir leurs petits-enfants. C’est bien beau de leur transmettre des millions mais si c’est dans un monde où il n’y a plus d’oiseau, plus d’arbres, où on ne peut plus respirer, c’est complètement débile. Donc, il faut appeler sa banque et demander à ce que cet argent soit placé uniquement dans des entreprises extrêmement sélectionnées qui vont faire, pour faire un raccourci, que ses petits-enfants vivront mieux. Et puis, les banques savent que si elles prêtent de l’argent à des entreprises qui ne vont pas dans cette direction-là, ces dernières ne pourront pas rembourser car dans dix ans elles auront perdu tous les marchés.

L’exemplarité écologique, vous la défendez aussi dans le monde du cinéma. En témoigne votre prochain film. Comment faire pour le "décarboner"?

C’est quelque chose que je fais depuis 20 ans. De films en films on a progressé. Les moyens ont évolué. Nous ne sommes plus obligés de prendre un énorme groupe électrogène. On utilise des LED. On prend le train. Notre impact carbone est extrêmement faible. À l’issue du tournage on éditera un guide qui permettra à d’autres productions de s’inspirer de ce qu’on a fait. Beaucoup de producteurs se fichent de l’environnement. Le public se détournera de films produits n’importe comment. Une fois encore, la carte d’électeur c’est très bien, mais la carte bleue a encore plus de pouvoir.