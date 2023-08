"J’en ai déjà vu dans la rade de Villefranche": la présence de raies pastenagues près de nos côtes intrigue, un spécialiste nous répond

Leur présence sur nos côtes intrigue. Les raies pastenagues pélagiques violettes, ou Pteroplatytrygon violacea, apprécient notre bord de mer méditerranéen. Après Marseille, Bormes-les-Mimosas, l’une d’entre elles s’est laissée filmer hier midi sur une plage d’Hyères (Var).

Rien de bien étonnant selon Pierre Gilles, chargé de projets Politique de l’Océan à l’Institut océanographique de Monaco; même si les scientifiques ne savent pas pourquoi l’espèce semble de plus en plus s’intéresser aux rivages.

La présence de ces raies est-elle fréquente sur le littoral azuréen?

Cette raie est cosmopolite et vit dans les eaux tropicales et subtropicales du globe; donc en Méditerranée qui est quasiment subtropicale à certains endroits. Généralement, elle vit à 200 mètres de fond et se nourrit de crustacés et de poissons. Mais depuis 4 ou 5 ans, on la voit un peu plus près du bord.

Pourquoi cette proximité soudaine?

On ne l’explique pas. C’est peut-être parce que les gens sont beaucoup plus enclins à communiquer, tous munis aujourd’hui de smartphones.

Pourrait-on en voir dans les Alpes-Maritimes ou les eaux monégasques?

Bien sûr! J’en ai vu dans la rade de Villefranche-sur-Mer ces dernières années! Et les pêcheurs en trouvent un peu plus loin en mer. Il faut simplement tomber au bon moment.

Être nez à nez avec une raie pastenague n’est pas inquiétant?

C’est une très belle rencontre. Elle est magnifique et charmante. On n’arrive presque à communiquer avec elle. Elle glisse dans l’eau sans effort et avance beaucoup plus vite que nous.

Elle n’est pas dangereuse?

Elle est munie d’aiguillons. Ce sont des arpons de plusieurs centimètres de long à la base de la queue qui sont venimeux. Il ne faut pas la manipuler. Il faut l’admirer et rester calme car elle peut paniquer en nous voyant.

Est-ce une espèce rare?

Elle est courante. Mais on risque de la retrouver dans la catégorie en danger d’extinction car elle souffre de la surpêche. À l’échelle du globe, un peu plus de 1.000 espèces de raies, requins et chimères forment un groupe qui s’appelle des chondrichtyens. La Méditerranée abrite un peu plus de 77 espèces de raies, requins et chimères. Mais on observe un déclin très important et plus de la moitié sont en danger d’extinction.