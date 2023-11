"Le vol pour Béton ville va bientôt décoller": une œuvre éphémère pour dénoncer l’extension de l’aéroport de Nice

Embarquement immédiat pour les destinations: Béton ville, Plastic Bay, Nuisances-sur-Mer, Toxic City, Nissa la Poubella... Les comptoirs des compagnies aériennes, Air Rance, et Dirty Jet sont à votre disposition. Attention, " le vol pour Béton ville va bientôt décoller. Dernier appel pour le passager Béchu Christophe et le passager Estrosi Christian. La température extérieure est de 45 degrés, la température de la mer, 38. Nous vous souhaitons un agréable séjour caniculaire", susurre une hôtesse de l’air dans le micro. Autour d’elle, s’agitent des "touristes", valises à la main.

Après les tapettes à touristes

La saynète intrigue. Des badauds se pressent sur la Promenade des Anglais, en face de l’hôtel Negresco. Sur une pergola blanche, un panneau d’aéroport a été installé: il annonce des départs pour des destinations plus horrifiques les unes que les autres.

Et parmi les "figurants", des militants écologistes. Tous participent au happening monté par Toolate, street artiste engagé. On lui doit, entre autres, une peinture de Jumbo, le pauvre hippopotame du cirque Muller, qui patauge à longueur de temps dans une mare aussi petite qu’un jacuzzi pour deux personnes, ou encore des tapettes à touristes géantes pour faire fuir les "nuisibles", qu’il avait installées dans les rues de Nice. Là, on est à peu près sur le même créneau.

"Stop au surtourisme"

En collaboration avec des membres de l’Alliance Écologique et Sociale 06 (AES06), représentant une trentaine d’organisations locales, ils ont monté cette "œuvre éphémère", ce samedi, pour dénoncer la future extension de l’aéroport Nice Côte d’Azur.

Parmi les militants, des élus comme la cheffe de l’opposition écolo du maire de Nice, Juliette Chesnel Le Roux, ou encore l’un des porte-parole du Collectif citoyen 06 Thierry Bitouzé. "Cette extension anachronique qui fait, en ce moment même, l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Appel administrative de Marseille, et dont le principal défenseur du projet est... le Ministère de la Transition Écologique et son ministre Christophe Béchu, est un non-sens", s’énerve Thierry Bitouzé. Qui dit "Stop au surtourisme".

"Cette extension va permettre 20.000 vols supplémentaires annuels au-dessus de Nice, rejetant 200.000 tonnes de CO2 par an qui aggraveront le réchauffement climatique, des milliers de tonnes de polluants atmosphériques, et 50% de passagers de plus qu’aujourd’hui par an", dénoncent les militants.