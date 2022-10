Pénurie de carburants: la CGT des Bouches-du-Rhône appelle à la mobilisation face aux réquisitions

"Nous lançons un appel à tous les travailleurs de France à défendre le droit de grève y compris par la grève face à une décision dictatoriale. On peut pas courber l'échine", a déclaré le secrétaire départemental de la CGT, Olivier Mateu, lors d'une conférence de presse au bord de l'Etang de Berre, au cœur du secteur pétrochimique.

Un peu plus tôt, il avait prévenu que "dès qu'une réquisition sera mise en œuvre dans le pays, partout la CGT des Bouches-du-Rhône appellera à rentrer dans l'action, partout où c'est possible", soulignant que 30% des produits pétroliers qui transitent en France passent par ce département.

Quatre salariés réquisitionnés

Le gouvernement a procédé mercredi à une première réquisition de quatre salariés sur un site d'ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), mais à ce stade il n'y a pas de réquisition dans les Bouches-du-Rhône.

"L'activité des dépôts pétroliers se fait normalement et il n'y a donc pas besoin de réquisitionner", a indiqué mercredi soir sur France Bleu Provence le préfet Christophe Mirmand, appelant à la "raison" les automobilistes qui se ruent pour faire leur plein sans en avoir immédiatement besoin.

Désormais, les représentants CGT doivent réunir les salariés dans chaque structure pour décider d'un éventuel mouvement.

"On ne restera pas la seule raffinerie à fonctionner"

Les représentants CGT du grand port maritime de Marseille-Fos et de la seule raffinerie en France qui n'est pas en grève, la raffinerie de Lavera, se sont également dits prêts à relayer cet appel à la mobilisation.

"Si un de nos camarades est réquisitionné, on ne restera pas la seule raffinerie à fonctionner", a confirmé Sébastien Varagnol, représentant CGT sur la raffinerie du groupe Petroineos.

"S'ils s'amusent à réquisitionner un seul salarié, on entrera dans l'action", a également insisté Benoît Facchetti, secrétaire général CGT du port et de Fluxel, l'entreprise chargée au terminal pétrolier de Lavera de l'interconnexion entre les navires chargés de pétrole ou de carburant et leurs clients sur le port de Marseille-Fos ou ailleurs.

Une réunion de toutes les unions départementales de la CGT est prévue jeudi à 9h30, selon Monsieur Mateu, qui a par ailleurs appelé à un rassemblement mardi à 12h00 à Martigues.