Mais quelle est dont cette carte qui devrait permettre à La Turbie de faire des économies d'énergie?

Lors du conseil municipal qui s’est tenu le 27 février, les élus ont voté à l’unanimité l’adhésion à un nouvel outil, une carte prénommée "Énergies renouvelables". Elle est proposée par le syndicat mixte SICTIAM auquel est affiliée la commune depuis de nombreuses années.

Pour 300 euros par an, La Turbie s’offre ainsi l’opportunité de s’appuyer sur l’ingénierie technique du SICTIAM et réaliser des projets en matière d’énergies renouvelables dans les meilleures conditions possible. Les élus projettent notamment l’installation de panneaux solaires en vue de chauffer les bâtiments publics. "Ils ne sont pour l’instant qu’au stade de l’étude. Mais il faut avancer sur ce sujet et anticiper la hausse des coûts. Certains de nos équipements sont particulièrement énergivores, précise le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele. Nous avons réalisé des travaux à l’école mais il nous reste tous les autres dont la plupart sont chauffés électriquement."

Avec une contrainte pour cette ambition, "la Turbie est un site classé et nous ne pouvons pas faire tout ce que l’on veut. C’est pour cette raison que nous avons besoin d’être aidés. Nous aimerions avoir une vision et un projet global pour diminuer nos dépenses d’énergie tout en respectant les règles imposées."

Un projet global

Cette adhésion permet justement de bénéficier d’un regard extérieur et d’une analyse poussée suivie d’un accompagnement personnalisé. "Le syndicat élabore pour nous différents scénarii. Nous avons ainsi du clef en main et des propositions qui émanent de spécialistes avec de vraies compétences." Le tout aux meilleurs prix grâce à la mutualisation des moyens du SICTIAM.

Il est dirigé par des élus qui sont désignés par ses adhérents. Les compétences de cet opérateur public, créé en septembre 1989 et qui rayonne sur la région PACA, permettent aux communes membres de bénéficier de conseils, de supports, de services dans de nombreux domaines dont le numérique et l’exploitation des énergies renouvelables.

La date précise n’est pas fixée mais la municipalité organisera en avril une réunion publique pour partager avec ses habitants les projets menés à La Turbie comme la construction d’un hôpital vétérinaire innovant ou bien l’aménagement futur sur le site de la tête de Chien, précisément sur les anciennes villas de vacances de France Télécom où la commune souhaite établir la Maison du vélo. Un projet qui a d’ailleurs fait l’objet de vifs échanges au sein du conseil et qui sera discuté lors du débat d’orientation budgétaire.

