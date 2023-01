Mais à qui appartient le numéro de portable dévoilé par Gabriel Attal en pleine interview à Nice-Matin?

Du numéro vert... au numéro de téléphone portable. Ce vendredi 13 janvier, Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics était l'invité d'un Face aux lecteurs au sein du Groupe Nice-Matin et a dévoilé le numéro départemental dédié à l'aide aux entreprises, pour faire face à la crise de l'énergie.

Un dispositif expressément demandé par Emmanuel Macron, lors de la cérémonie de la galette, à l'Elysée. Ainsi, pour les Alpes-Maritimes, la personne chargée d'aider les entreprises, Jean-Marc Bouvet, est joignable au 06.61.17.84.70, ainsi que l'a indiqué Gabriel Attal.

Plus de numéro vert... mais trois numéros différents

Exit le numéro vert, bonjour le téléphone portable pour simplifier tout ça.

Reste qu'à en croire le site Internet de la Préfecture, Jean-Marc Bouvet est joignable à trois numéros différents, deux numéros en 04 92 17 et un numéro de téléphone portable. Contacté par Nice-Matin, pour savoir lequel privilégier, notre message est pour l'heure, resté sans réponse. Pourtant, la mise en place de ce numéro était destinée à simplifier les choses et sortir des numéros verts.

"Ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens"

"Ras le bol des numéros verts dans tous les sens". Cette phrase, c'est Emmanuel Macron, qui l'a prononcée, devant des boulangers lors de la cérémonie de la galette à l'Elysée. Ils étaient réunis pour entendre ses propositions d'aides sur les coûts de l'énergie.

Problème: le Président de téléphone a testé le numéro vert mis en place par les équipes gouvernementales et "ça ne marche pas", avait-il constaté. Et ce dernier d'annoncer un "dispositif d'alerte" pour aider les patrons de TPE à faire face à la crise de l'énergie, tant sur le plan administratif qu'humain. "On va donner un numéro par département et surtout, il y aura quelqu'un qui répondra avec humanité et expertise", a assuré le chef de l'Etat.

Au lendemain de cette sortie présidentielle, c'est Olivier Véran, qui, invité sur BFMTV/RMC, a lancé: "il y a le bon numéro vert et le mauvais numéro vert". Et visiblement, il y a le mauvais numéro vert, et les trois bons numéros. Un peu comme au Loto.