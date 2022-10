L'extraction de lithium en Amérique du Sud, entre espoirs et désillusions

De l'autre côté de la cordillère des Andes, en Argentine, une route serpente entre les déserts salés de la province de Jujuy. Avec ceux des provinces voisines de Salta et Catamarca, la région constitue le deuxième plus grand gisement de lithium au monde.

Mais les communautés locales sont là aussi réticentes. A Salinas Grandes, désert de sel au nord de Salta, un panneau alerte le voyageur: "Non au lithium, oui à l'eau et à la vie".

"La Bolivie va fixer le prix pour le monde entier", a-t-il déclaré en 2018, appelant le reste de la région à suivre son exemple.

A Rio Grande, ses mots ont apporté de l'espoir. Ce petit village aux rues boueuses est le plus proche de l'usine de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), l'entreprise publique créée par Evo Morales.

Plein d'optimisme, Donny Ali y a construit un hôtel qu'il a appelé Lithium... Mais la fortune n'a pas été au rendez-vous.

"Nous espérions un grand développement industriel et technologique et, surtout, de meilleures conditions de vie. Cela ne s'est pas produit", déplore cet avocat de 34 ans, assis dans un canapé de son établissement vide.

Contrairement au Chili, la Bolivie --mais aussi l'Argentine-- peine à exploiter pleinement le lithium du fait de conditions "d'investissement défavorables" et géographiques plus difficiles, selon un rapport de 2021 du Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Certains pensent que la Bolivie va manquer le train du lithium. "Je ne pense pas", estime pourtant Juan Carlos Zuleta, un économiste qui a brièvement dirigé l'usine YLB en 2020.