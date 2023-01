Energie et TPE-PME: à quelles aides prétendre?

Y a-t-il un pilote dans l’avion de la simplification administrative? LOL, comme diraient les jeunes. Dans l’urgence de la crise énergétique que traversent nos TPE et PME, l’Etat veille, il est vrai. Pour autant, les entreprises se sentent démunies face à l’afflux de documents exigés pour prétendre à telle ou telle aide. Pour clarifier les choses et réaffirmer la présence de l’Etat en ces temps, Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, a organisé une réunion hier à la Chambre de commerce et d’industrie. Pour l’épauler, Jean-Paul Catanese, directeur des finances publiques, Christian Delhomme, directeur départemental de la Banque de France, et Gérald Cotinaut, directeur régional développement et territoires pour EDF, étaient sollicités. En face, les entreprises du territoire: boulanger, transporteur, ameublement...

Bouclier et amortisseur

Les TPE de moins de 10 salariés, affichant moins de 2 Me de chiffre d’affaires, ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ont droit au bouclier tarifaire sur l’électricité. C’est-à-dire à une hausse de prix (du MWh) limitée à 15% à partir de février 2023. Pour les TPE qui ont opté pour un tarif réglementé (voir sur votre facture), le fournisseur applique automatiquement le bouclier tarifaire. 1,5 million de TPE est concerné. Voilà, on a dit facile, mais complexe. Les TPE ont également droit à la garantie des prix par leur fournisseur d’électricité (280 euros actuellement/MWh) contre attestation d’éligibilité disponible sur le site de la préfecture et à remettre au fournisseur. Ensuite, "l’amortisseur électricité" est ouvert aux TPE qui n’entrent pas dans les critères du bouclier tarifaire - l’Etat prend à sa charge une partie de la facture d’électricité, avec un plafond.

Guichets et numéros d’aide

Si les PME n’ont pas droit au bouclier tarifaire, les autres dispositifs leur sont ouverts dont le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pour les entreprises énergo-intensives (dont les dépenses dépassent 3% du chiffre d’affaires, et dont la facture a grossi de +50%). Un report du paiement des impôts est possible, de même un étalement des factures d’énergie.

Pour EDF, Gérald Cotinaut donne le numéro d’aide ouvert depuis le 16 janvier: 09.70.81.81.12, avec au bout du fil 500 personnes dédiées et formées. 600.000 de leurs clients sont concernés par ces aides. Le préfet de proposer "Pourquoi ne pas former les agents des Maisons France Services à ces questions? Cette crise n’est pas qu’un mauvais moment à passer. Il va falloir nous adapter durablement à cette nouvelle donne."

- Les entreprises azuréennes peuvent avoir des informations sur le dispostif d’aides de l’Etat auprès d’un référent départemental Jean-Marc Bouvet: 04.92.17.76.04 ou 06.61.17.84.70 codefi.ccsf06@ dgfip.finances.gouv.fr - Numéro national 0806.000.245