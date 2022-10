Avec la pénurie de carburants, la ristourne à la pompe de 20 centimes chez TotalEnergies va-t-elle perdurer?

Bonjour Daniel,

pour l'heure, la balle est dans le camp de Total concernant cette ristourne de 20 centimes, selon le gouvernement. Interrogée par Nice-Matin la semaine dernière, Isabelle Patrier, Directrice France de TotalEnergies, affirmait que son groupe allait poursuivre la remise à la pompe, mais que celle-ci allait décroître au 1er novembre.

"On va poursuivre le soutien des 0,20 euro jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ensuite, du 1er novembre au 31 décembre, on proposera une réduction de 0,10 euro à la pompe. C’est un coût pour le groupe. La marge sur les carburants c’est un centime, donc plus on en vend plus on perd. Et après ? Je ne sais pas si on continuera ou s’il y aura d’autres dispositifs mis en place par l’Europe ou la France. Ce qui est complexe c’est qu’on a 24 % de parts de marché dans les stations-service et aujourd’hui on a un afflux de personnes sur nos stations qui est bien au-delà de notre capacité de livrer", avait-elle dit.

Le gouvernement a demandé la prolongation des ristournes à TotalEnergies

Ce mardi matin, on a appris que le gouvernement "discute avec Total en vue qu'il puisse y avoir une prolongation sur quelques jours de la ristourne", selon Olivier Véran. "Les jours de blocage d'accès au carburant que l'on est en train de vivre aboutiront aussi à des prolongements - c'est ce que nous demandons à Total - des ristournes", a aussi confirmé son collègue chargé des Transports, Clément Beaune, sur RMC.

Cette ristourne de 20 centimes le litre, consentie par l'énergéticien, était censée prendre fin le 1er novembre. En revanche, concernant la ristourne de l'Etat, qui doit passer de 30 à 10 centimes à la même date, M. Beaune a affirmé que "pour l'instant on garde notre calendrier".

