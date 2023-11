Question de Alexandre A quelles aides ai-je droit pour des travaux d'isolation et de chauffage?

Bonjour Alexandre,

Vous souhaitez savoir à quelles aides vous avez droit pour des travaux d'isolation et de chauffage. Ces primes dépendent de la nature des travaux ainsi que de vos revenus. Et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. D'autant plus que les conditions d'attribution vont changer en 2024.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons sollicité Sandrine Tonta, conseillère juriste à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Alpes Maritimes.

Fourchettes d'aides, professionnels vers qui se tourner… elle connaît les dispositifs mis en place par l'Etat, dans le cadre de Ma prime rénov.

"Le remplacement des fenêtres n'est quasiment plus subventionné par le dispositif actuel Maprimerénov'."

L'aide forfaitaire par fenêtre, va de 100 euros à 40 euros (selon qu'on entre dans la catégorie, revenus très modestes, modestes (80 euros) et intermédiaires.

"Des changements sont annoncés à partir du 1er janvier 2024, prévient-elle. Pour accélérer la transition énergétique, les subventions viseront à privilégier la suppression des énergies fossiles (gaz ou fioul) comme mode de chauffage et à inciter les ménages à entreprendre des rénovations ambitieuses."

Par exemple il n'y aura plus de prime pour les ménages aux revenus supérieurs (anciennement maprimerénov'rose) qui changent juste de chauffage lorsque leur diagnostic de performance énergétique affiche une étiquette F ou G.

Sauter 2 classes énergétiques pour avoir droit aux aides

A partir de 2024, pour avoir droit aux aides dans le nouveau "parcours accompagné", peu importe ses revenus, il faudra donc engager des travaux qui permettront à son logement de "sauter 2 classes énergétiques".

Les ménages très modestes pourront bénéficier d'une enveloppe couvrant 80% du montant des travaux, plafonné entre 40.000 et 70.000 euros (selon le nombre de classes énergétiques sautées), pour ceux disposant de revenus intermédiaires, la prime sera de 45% à 50% du montant des travaux avec les mêmes plafonds.

"Nous invitons les personnes à faire leur dossier en ligne. Lors de la création de leur compte ils recevront, en fonction de leur projet, une liste d'accompagnateurs, qui sont des professionnels disposant des agréments techniques financiers et administratifs."

Ces derniers effectuent une visite sur place et conseillent les propriétaires.

Contact et ressources utiles

Site internet de l'ADIL06.

5, rue du Congrès à Nice.

Tél: 04.93.98.77.57.

Le guide de l'Ademe.

Se renseigner auprès d’un Espace Conseil France Rénov’

Pour simuler le taux d’aides mobilisables (MaPrimeRénov’, aides des fournisseurs d’énergie et autres aides locales éventuelles) : l’outil SimulateurRénov'