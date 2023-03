Vous recherchez un emploi pour cet été? Il n'est pas trop tard pour postuler à la Société des Bains de Mer

C’était une première à cette période de l’année. L’an dernier, la Société des Bains de Mer avait organisé, tout juste après l’été, une première session de recrutement. "C’était en fin de saison haute et très en amont de la suivante. C’était un pari pour tester le marché de l’emploi et notre attractivité", justifiait Sophie Vincent, directrice des ressources humaines à la SBM.

Au total, 400 personnes avaient été accueillies par les différents services et certains ont pu travailler durant la basse saison. "On les recontacte dans le courant de l’année pour voir si leurs plans n’ont pas changé. C’était aussi pour informer de nos projets et pour que les futurs saisonniers se projettent sur la saison d’après. C’était plus de l’information et de la communication", poursuit la DRH.

Mais ce mercredi, la situation était différente. À quelques semaines du printemps et des beaux jours, le groupe a passé la vitesse supérieure. La Société des Bains de Mer est à la recherche de 900 profils à plusieurs postes. Dans l’une des salles du One Monte-Carlo, les entretiens se sont enchaînés et les profils ont défilé. Chacun se dirigeant vers le secteur désiré. "On est très optimistes puisqu’au bout de 2h on a plus de 200 candidats, se réjouissait Sophie Vincent. On pense qu’on aura une fréquentation supérieure à octobre."

Un secteur en crise, mais…

Ce n’est un secret pour personne. Le secteur de l’hôtellerie n’est plus aussi attractif qu’il l’a été auparavant et les raisons de ce changement sont multiples. Pour autant, la SBM garde bon espoir. Et pas seulement parce que Sophie Vincent est de nature optimiste. "C’est à confirmer mais il semblerait que les personnes qui se sont détournées de nos métiers par la Covid, par l’envie d’essayer d’autres métiers, y reviennent petit à petit. [...] Nos métiers peuvent être des ascenseurs sociaux. On peut commencer sans avoir de véritable formation. On a une vraie culture avec des professionnels qui apprécient de former des jeunes. On offre aussi un certain nombre d’avantages." D’autant plus que la SBM, que ce soit pour débuter ou non, représente une belle ligne sur un CV.

Et la DRH l’assure, il est possible de poursuivre sa carrière au sein du groupe après avoir été saisonnier. "Le contrat saisonnier a été, pour de très nombreux salariés de notre société, la première porte vers un CDI."