Vous recherchez un emploi pour cet été? 39 postes seront à pourvoir le 5 avril prochain au Musée Océanographique de Monaco

39 emplois (saisonniers, vacataires et contrats à durée déterminée) sont à pourvoir dès le mois d’avril au sein des différents services Accueil, Animations, Boutique, Caisse, Commercial et Exposition.

Au cours de cette journée de recrutement, les responsables des services concernés rencontreront, lors d’entretiens individuels, les candidats inscrits au préalable sur le site www.oceano.org. Replaçant l’humain au cœur, ce dispositif de recrutement permet aux candidats de rencontrer les équipes, découvrir les différents métiers proposés et d’en comprendre immédiatement les missions et les enjeux.

Organisées au sein même du Musée océanographique, ces rencontres professionnelles offrent également l’opportunité aux candidats de s’immerger dans l’univers du Musée et ainsi découvrir leur possible futur cadre de travail.

Types de postes à pourvoir (H/F)

20 contrats saisonniers à temps complet de 39h par semaine (du lundi au dimanche, jours fériés compris):

- 4 animateurs(trices) du 1er juillet au 31 août.

- 4 vendeurs(euses) et caissiers(ières) à la boutique du Musée ou au kiosque d’été: 1 du 15 juin au 31 août ; et 3 du 1er juillet au 31 août.

- 3 agents de caisse: une personne du 1er juin au 31 août et deux personnes du 1er juillet au 31 août.

- 9 agents d’accueil polyvalents: une personne du 1er avril au 31 août; deux personnes du 1er juin au 31 août et six personnes du 1er juillet au 31 août.

17 contrats de vacation à temps partiel pour des missions ponctuelles de moins de 40 h par mois (principalement pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires):

- 5 animateurs(trices) vacataires du 1er avril au 30 septembre.

- 8 agents d’accueil polyvalents vacataires: deux personnes du 1er avril au 30 juin; six personnes du 1er septembre au 31 décembre; deux personnes du 1er avril au 30 septembre; et deux personnes du 1er juin au 30 novembre.

Deux contrats à durée déterminée de 12 mois à temps complet de 39h par semaine: 1 assistant(e) commercial(e) et 1 chargé(e) d’exposition expérimenté(e).

Informations pratiques:

Inscription préalable obligatoire avec CV sur le site oceano.org;

Créneau horaire de rendez-vous à choisir entre 10h et 16h.

Impératif: avoir 18 ans à la date de début du contrat.

Mercredi 5 avril de 10h à 16h au Musée océanographique, à la salle de Conférences.