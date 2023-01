Vous recherchez un emploi dans la restauration? 70 postes sont à pourvoir à l'hôtel Métropole Monte-Carlo

Après deux années de fermeture, le restaurant gastronomique de l’hôtel Métropole Monte-Carlo s’apprête à renaître de ses cendres au printemps prochain. Dans cette optique, le palace organise le 7 février prochain, de 11 heures à 18 heures dans ses murs, une journée de recrutement pour former les équipes de cette nouvelle table sous la houlette du chef Christophe Cussac. Près de 70 postes sont à pourvoir.

En cuisine, des positions de commis, chef de partie, sous-chef, boulanger, pâtissiers pour évoluer sous la direction du chef Cussac et de sa brigade. En salle, des postes de commis de restauration, chef de rang, assistant maître d’hôtel, hôtesses, commis sommelier, sommelier sont ouverts.

"Dans un cadre de travail unique et au sein d’une équipe ambitieuse et passionnée, votre sens du service, votre savoir-faire et votre savoir-être participeront au succès de notre établissement incontournable du paysage hôtelier monégasque. Vous intégrerez des équipes motivées et bienveillantes où excellence, rigueur et partage sont les maîtres-mots", espère la direction de l’hôtel.

Il est conseillé de se présenter le 7 février ou d’envoyer sa candidature via: talents@metropole.com